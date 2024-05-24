出口危機解除 神山南京廠 獲無限期豁免

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台積電南京廠出口許可屆期危機解除，台積電23日證實，近日已收到美國商務部核發之「經認證終端用戶」（Validated End-User, VEU）授權予台積電（南京）有限公司。目前南京廠主攻成熟製程的16、28奈米為主，不過為滿足客戶需求，將持續進行擴充，取得美方正式授權後，未來不需逐筆審查，維持目前生產現狀。

台積電表示，此項正式的VEU授權取代先前商務部自2022年10月以來核發的臨時書面授權。VEU並未增加新的權限，而是確認了美國出口管制法規所涉及的物品和服務得以長期持續提供予台積電（南京）公司，供應商並不需要取得個別許可證。

VEU授權維持台積電南京廠生產現狀，業者指出，儘管較三星更晚獲得無限期豁免，並未影響台積電於當地市場競爭力，提供更有競爭力之特殊製程，是台積電持續獲得客戶信賴之底氣。

半導體業者指出，更多的特殊製程，助攻台積電面對地緣政治風險挑戰。以面板驅動IC為例，繼今年量產28奈米高壓產品後，台積電正在開發16奈米高壓製程鰭式場效電晶體，以利客戶設計更具競爭力的OLED面板驅動IC。

另外，台積電16奈米消費型規格產品的驗證，與客戶緊密合作、共同研發支援車規等級的16奈米磁性隨機存取記憶體技術；同時持續朝高儲存密度低成本的方向前進，為16奈米的下一世代磁性隨機存取記憶體做準備。

台積電亦加速部署對未來科技的應用如軟體定義汽車（SDVs）、智慧感測器和邊緣式AI，於各地區市場發展最適合之產品。