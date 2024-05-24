企業搶建「AI工廠」 輝達新晶片 供不應求到明年

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輝達上季財報表現強勁、超乎預期，不僅確立其AI晶片龍頭的獨霸地位，更證明AI熱潮持續火熱。執行長黃仁勳（Jensen Huang）表示，市場對於輝達AI晶片的「需求非常強勁」，新一代Blackwell晶片可望帶來新一波成長。

黃仁勳22日宣告「新的工業革命已開始」，輝達正協助將1兆美元規模的資料中心轉化為「AI工廠」。他表示，「AI將為幾乎各行各業帶來顯著的產能成長，並幫助企業節省成本與提高能源效率。」黃仁勳表示，他們正加緊趕工生產Blackwell晶片，第二季將開始出貨、第三季增產，而資料中心在第四季前應該能夠開始使用並運轉這些晶片。他推估，Blackwell晶片今年將為他們帶來「大量收入」。

黃仁勳指出，「大家現在就想部署這些資料中心。他們希望立刻投入使用我們的圖形處理器（GPU），開始賺錢並省錢，因此需求非常強勁。」

輝達財務長克芮斯（Colette Kress）附和表示，該公司目前最先進晶片H200與新產品Blackwell「需求遠遠超過供應」，並預估供需失衡狀態將「持續到2025年」。

黃仁勳指出，他們可望迎來下一波成長，因為「Blackwell平台已全面投入生產，為兆參數規模的生成式AI奠定基礎。」

黃仁勳預測，市場目前約有1.5萬～2萬家生成式AI的新創公司，期盼透過輝達晶片來訓練模型。眼見需求如此火熱，輝達計畫加快推出新晶片的速度，從原本的兩年一次變成一年一次。黃仁勳表示：「我可以宣布的是，在Blackwell之後還有另一款晶片。我們的節奏是一年。」

黃仁勳同時駁斥「輝達客戶可能暫緩訂單以等待Blackwell出貨」的說法。他表示，本季需求持續增長，客戶急著讓他們的基建設施上線，根本不可能暫緩購買輝達晶片。