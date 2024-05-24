緯穎總座換將 林威遠6月上任

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緯穎人事異動，23日宣布董事會通過總經理人事異動案。原公司總經理暨執行長張順來因健康因素，將轉任Technology Advisor（技術顧問），公司另聘原緯創旗下事業群總經理林威遠擔任總經理，此一人事異動案將於6月1日起正式生效。

緯穎指出，感謝張順來博士從成立至今的貢獻，未來他仍會是公司董事會成員，擔任董事一職，並且在轉任Technology Advisor之後，仍會持續協助公司產品技術的研發，支援公司在技術上的前瞻創新。

緯創對原擔任企業暨網通產品事業群總經理林威遠，在任職期間貢獻表達感謝，也對其成為緯穎新任總經理十分認同與支持。

據悉，林威遠擁有美國俄亥俄州萊特州立大學MBA學位，在IT產業擁有超過30年經驗，加入緯穎之前，在緯創資通曾歷任多項管理職務，並成功領導跨國多功能團隊。

緯創透露，林威遠不僅擁有豐富的伺服器與人工智慧相關產業經驗，亦具有產品開發、銷售、供應鏈管理、客戶服務等跨領域專業背景，具備扎實的產業專業與卓越的宏觀視野，將帶領緯穎在雲端伺服器產業持續茁壯，並在人工智慧的浪潮下擁抱創新、再創佳績。

另外，緯創企業暨網通產品事業群總經理一職將由現任個人運算產品事業群暨全球供應鏈管理總經理林建良接任。緯創說明，林建良在ICT產業具有30多年豐富資歷，憑藉其厚實的跨領域及跨國專業與管理經驗，公司對其承先啟後，帶領團隊再創新猷，給予高度肯定並深具信心。

緯創強調，公司對於人才拔擢及持續創新一向不遺餘力。二位高階經理人在緯創及集團迎向AI浪潮下承擔更重要職、挑戰更高成長、展現卓越價值，相信對人才、客戶、業務及營運發展，都是最好的安排。