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富壽Q1股市賺328億 八季新高

國內外投報率都逾19％；今年積極區間操作，以實現資本利得優先

●富壽今年要避免領了股息，賠了股價，因此採機動操作，首季在國內外股市賺逾328億元。圖／本報資料照片
●富壽今年要避免領了股息，賠了股價，因此採機動操作，首季在國內外股市賺逾328億元。圖／本報資料照片

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富邦人壽股市投資變化
富邦人壽股市投資變化

國內外股市衝新高，富邦人壽首季實現股票資本利得逾328億元，是去年同期的2倍以上，創八季的單季新高，國內外股票投報率都逾19％；但由於股價已在相對高點，今年富壽對台股將不是「坐等股息」，而是尋找「成長股」、「區間操作」，即以實現資本利得優先。

台股3月站上2萬點，台積電股價亦一路狂飆，去年底還有逾16.9萬張台積電的富壽，堪稱是壽險台股投資王，光台積電一檔未實現獲利就可能逾400億元，3月底富壽淨值下未實現評價利益達404億元，其中股票未實現利益至少近800億元，還有極大的「獲利本錢」。

反應全球股市上漲，股票價值增加，3月底富壽持有台股市值達4,828億元，同樣是八季新高，台股占富壽總投資部位的9.7％，國外股票部位亦拉高到新台幣3,329億元，創富壽國外股票投資金額的季底新高，合計國內外股票占比達16.4％，同樣是八季以來新高比率。

在美國聯準會遲不降息下，壽險投資的債券多數跌價，難有實現資本利得機會，富壽首季實現固定收益利得僅1.54億元，比去年同期少近58％。

壽險業目前都靠股票獲利，富壽應該是壽險業中股票未實現獲利第一高，富壽首季亦積極「區間操作」，台股首季投資報酬率就達19.6％，為2022年第三季以來的新高，國外股首季投報率亦達19.4％。

過往壽險第三季都是坐等現金股利，增加經常性收益率，去年全年富壽現金股利有229億元，創歷年新高，今年雖仍是看好股市、關注相關產業，但富壽投資主管透露，考量台股指數及股價已在相對高點，股息殖利率下滑，今年股市操作將關注AI產業、成長型股票，且採區間操今年股利收入應會比前一年下降。

首季富壽股票現金股利17億元，較去年首季19億元、年減11.6％。富壽今年要避免領了股息，賠了股價，因此會採機動操作。

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