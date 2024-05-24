富邦金首季賺304億，年增翻倍 韓蔚廷：下半年3變數 影響金控獲利

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富邦金控首季稅後淨利逾304億元，已是去年同期的1倍以上，富邦金總經理韓蔚廷23日在首季法說會上表示，下半年金控獲利有三大變數，一是美國聯準會（Fed）利率政策，二是大陸經濟表現，三是11月美國總統大選結果，都會彼此牽動，影響全球及金融業獲利。

韓蔚廷表示，美國通膨走勢、經濟成長率及就業率，三因素相互影響，亦牽動Fed利率政策，美國的利率政策又再影響全球主要匯率，對金融業營運影響極大，因此全球都在關注。

二是大陸景氣變化，首季看來大陸經濟有回穩跡象，但因大陸是極大的經濟體，其消費復甦將牽動景氣及區域經濟，要持續觀注。

三是美國總統大選結果，亦是影響全球經濟景氣的重大變數，因為選舉結果對許多政策推行會有不同的結果。

富邦金控首席經濟學家羅瑋則分析，美國今年經濟表現相當穩健，實質所得仍在成長，預估Fed利率政策6月應會按兵不動，接下來看通膨和就業狀況，有改善的話，下半年會降息1碼（0.25個百分點）到2碼。

新台幣與日圓匯率方面，羅瑋分析，日本央行近期進場干預，已經畫出日圓兌美元匯率160日圓是容忍底線，也讓日圓一度回升，目前普遍認為日本經濟逐步回穩，日本央行可能在6月、7月調整貨幣政策，可望支撐日圓，同時目前歐元回升0.08美元、美元指數在104左右，可見非美貨幣壓力明顯減緩。

新台幣對美元逐步回升至32.3元，未來若台灣經濟持續改善、外貿出口增加，對台灣經濟更正面，但目前台灣也面臨通膨壓力，後續央行可能和美國一樣，須看經濟數據表現決定下一階段的利率決策。

羅瑋強調，美國景氣預估會比去年放緩，預估全年經濟成長率大概在1.6％～2.0％；大陸去年經濟成長率5.2％，今年約維持5％上下，但若民間消費提振，則有望表現和去年相當；台灣主計總處預估經濟成長率3.59％，至少可有3％以上，後續還需看整體外貿出口能否隨國際景氣復甦成長，有機會達3.2％～3.3％的水準。