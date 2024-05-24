降低避險成本 壽險外匯紓困利多 即將上路

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

壽險業討論多時的外匯準備金新方案，保險局本周已向金管會主委彭金隆報告相關方向，同意壽險公會送案，預計最快24日將建議案送交金管會，待彭金隆檢視後拍板。方案將採自願申請制，有助壽險公司迅速累積外匯準備金，逐步調降避險部位，省下避險成本。

壽險業去年花在傳統避險的成本高達3,600億元，在台美利差仍大之下，今年估計全年將逾4,600億元，壽險業表示2026年接軌在即，增資都來不及，卻還要每年花逾3,000億元買避險工具，且一去不回，建議將避險成本累積在帳上，厚植財務結構。

壽險公會提出的外匯準備金新方案，將拉高外匯準備金提存及可沖抵比率，並「借一桶金」快速累積外匯準備金，以換取逐步降低避險比重。

據了解，盤點後可借用的「第一桶金」共有五項特別準備金，包含不動產增值利益、重大事故、營業損失、公司自願強化提存轉備與長年期商品保費不足準備金等，都是2026年接軌後，不必再提存的準備金，可先轉到外匯準備金，有些公司可能有上百億元之多。

另外固定提存比率從現行一年0.6％，將提高到1.2％；額外提存與沖抵比率擬從現行的50％拉高到100％，若有匯損可用外匯準備金沖抵，直到準備金為零，但若新台幣走貶有匯兌利益時，亦要100％增提。

提存上限建議從原本的前一年度國外投資淨曝險平均部位95％外匯風險值，改為前三年國外投資平均部位（扣股票、基金等）的95％外匯風險值。

3月底壽險業外匯準備金餘額共1,609億元，據估算，新制的外匯準備金提存上限約要1~1.2兆元，但因採申請核准制，各公司可決定是否申請，前六大壽險新制提存上限約6,000億元～7,000億元，4月底六大壽險已提外匯準備金約1,450多億元，若達提存上限，則不用再提存，即可大量節省外匯避險成本。