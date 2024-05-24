台幣強 壽險機動拉高避險比重

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新台幣匯率近期走揚，壽險業機動拉高避險比重。富邦人壽23日即表示，4月中開始美元走弱、新台幣反彈，動態管理調整避險部位，稍微拉高避險比重，但目前預估美國聯準會（Fed）第四季降息，今年避險成本還在可控範圍內。

Fed會議紀錄偏鷹，但輝達財報報喜，帶動台積電ADR大漲，台股創高吸金力十足，外資強勢匯入，激勵新台幣23日匯率走揚，盤中一度逼近32.1元價位，終場收在32.246元，升值2.9分，匯價已連二升，且單日漲幅0.09％，成為最強亞幣，總成交量15.27億美元。

匯銀主管指出，台股影響力強壓Fed偏鷹題材，匯價幾乎緊貼台股走，已扭轉先前股匯脫鉤的情況；近期美元上攻力道已無動力，美元上不去，台韓股市反映AI題材利多，新台幣及韓元雙雙走揚。

因應新台幣升值，壽險業緊急調整，觀察第一季美元強勢，新台幣貶4.2％，匯兌利益受惠，像富壽第一季（扣外幣保單）避險比重降到約4成。但4月中新台幣反彈，富壽表示，目前美元走弱、新台幣相對強，有動態管理，調整一籃子避險與CS部位，拉高避險比重。

富壽認為，現階段因台美利差仍大，避險成本有較高支出，如果第四季降息，或國內央行再升息，會讓長期避險成本逐步改善，現階段只能將新台幣新錢多投放到新台幣計價債券ETF，節省避險成本，預期今年避險成本支出可控管在1％～1.5％。

匯銀主管強調，後續關注下周美國個人消費支出物價指數（PCE）結果，在此之前匯市仍偏觀望，上檔壓力估落在32.3元，下檔支撐在32.2元，若PCE數據優預期，美元近一步回落後，新台幣可望衝破32.2元，往32元整數測試。