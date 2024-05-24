富壽每股EV71.5元 恢復成長

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在獲利及淨值回升下，富邦人壽23日公布2023年隱含價值（EV），換算富邦金股數的每股隱含價值達71.5元，去年底富邦金收盤價為64.8元，等於去年底光靠富邦人壽，就應讓富邦金股價超過71.5元，亦是2022年每股EV下降至64.4元後，重新恢復成長。

大型壽險每年會公布前一年隱含價值及精算價值，隱含價值是將壽險公司的保單契約價值計算出類，類似年底若「清算」此壽險公司的「真實價值」，精算價值則還會加計公司未來保單價值及業績成長等，國外投資者會以壽險每股EV來評估壽險公司股價，被外資法人視為長期投資壽險公司重要的參考指標。若每股EV與現在的股價差距大，也代表目前股價被低估或高估。

富邦人壽2023年底隱含價值為9,310億元，較2022年底的7,986億元，年增16.6％，富壽表示，主要是2023年獲利近361億元與淨值大幅提升，帶動調整後淨值上升至5,358億元，年成長29％，有效契約價值3,952億元，年成長3.2％。

富邦人壽指出，去年受經濟環境及法規變動影響，整體市場新契約保費收入下滑13.1％，且投資型保單銷售持續減少，而富壽新契約保費收入年下滑11.1％，但在著重分期繳與保障型保單銷售下，新契約價值（VNB）200億元、年成長20.3％。

富壽去年開始主攻分紅保單，富壽執行副總董采苓表示，今年首季分紅保單占率已達55％，2026年接軌後，分紅保單資本計提會變低，利潤較高，且有助有效契約價值穩定成長，長期對EV成長有正面助益。

富邦人壽去年底以富邦金控股數換算，每股EV為71.5元，相較去年底富邦金收盤價64.8元，每股EV超過金控的收盤價，2022年富壽依金控股數每股EV則為64.4元，較前一年衰退22％以上，去年算是重新恢復成長。富壽去年底的精算評估價值（AV）為1兆1,298億元，換算每股AV達86.8元。