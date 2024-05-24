未來經營策略 永豐金法說：提升銀行、證券競爭力

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永豐金控近四年第一季獲利表現

永豐金控總經理朱士廷23日在法說會中表示，未來經營策略軸心是提升銀行和證券的競爭力和績效，同時在現有事業體外，找到其他獲利來源，標的聚焦在國內和東南亞，不排除會再有其他合作或併購機會。

朱士廷指出，永豐金第一季來自銀行及證券子公司的獲利顯著成長，自結淨收益達167.1億元，年成長30.4％，稅後純益68.8億元，年成長44.8％，金額均創歷年同期新高。未來希望以銀行和證券為主軸，提升競爭力，同時在國內和東南亞找尋可提升獲利來源的機會。

永豐金長期獲利成長性來看，今年第一季稅後淨利3年複合成長率（CAGR）16％，永豐銀第一季稅後淨利52.3億元、年成長33.4％，創歷年同期新高。永豐銀總經理莊銘福說明，成長動能主要來自於手續費淨收益與金融交易利得。

永豐金證第一季稅後淨利15.3億元、年成長89.8％。永豐金證券總經理張李章隆強調，除受惠台股日均量增加，帶動台股經紀手收成長以外，因美股熱絡帶動證券複委託市占率衝到第一名；另綠色融資方面，第一季太陽光電融資裝置容量逾3.59GW、市占接近3成、融資餘額達到1,111億元、年成長24.1％。

永豐金海外稅前淨利24.4億元、年成長29％，並創近十年同期新高，海外稅前淨利占比約3成。永豐金控財務長兼發言人許如玫說，海外獲利創高主要為大中華區貢獻超過6成，占第一季海外淨利約5成比重，以香港分行稅前淨利超過8億元為最大。

由於後續將分三階段100％併購柬埔寨第一大微型存款金融機構Amret Plc.，今年預計先收購80％股權，交易總金額約4.35億美元，吸納去年總資產20.54億美元。若完成併購Amret後，據其近年的損益來看，每年約可貢獻10億元的稅後淨利。