旺季提早 萬海估高運價到Q3

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萬海法說會重點

萬海航運總經理謝福隆23日在線上法說會表示，進入5月歐美補庫存，貨櫃運輸需求提升，部分碼頭出現擁擠，加上客戶為降低運價上漲衝擊提早出貨，歐洲旺季提早到5月開始，在艙位緊張下，帶動運價走揚。若短期無法解決，運價將獲得支撐，高運價可能延續到第三季。

以上海貨櫃運輸指數SCFI來看，2024年第一季均值2,010點，大陸五一長假前SCFI拉回到1,940點，但五一長假後恢復出貨，5月10日SCFI漲至2,306點，17日跳增至2520.76點，短短20天上漲3成，有助提升萬海營運績效。

除了運價，法人也關注目前閒置運力狀況。

謝福隆表示，截至5月14日全球閒置運力約19.3萬TEU（20呎櫃）、占0.7％。

謝福隆表示，紅海危機導致歐洲線船舶需繞道航行，拉長航程與時程，航商調派運力彌補，衍生其他航線運力缺口。

隨著歐洲景氣復甦，北美開始補庫存，首季遠東到美國貨量需求年增23％，加劇船舶與貨櫃短缺疑慮，新貨櫃訂單大增，到11月前主要造櫃廠滿單，引發供應鏈緊張，不只帶動歐美線運價上漲，也挹注近洋線。

萬海今年首季各主要市場營收占比，美國加上南美由30％上升為41％，中東印巴由20％上升為23％。

看好印度後市發展，萬海5月新開印尼至西印直航航線。

萬海今年第一季已經交付三艘船，包括兩艘1.3萬TEU、一艘3,000TEU，目前沒有閒置運力，年底前還有兩艘1.3萬TEU、七艘3,000TEU貨櫃船陸續交付；明年尚有三艘1.3萬TEU船交付。

目前萬海自有船108艘、租船七艘，總運力約48.5萬TEU，考量全球環保法規，萬海建造環保新船，平均船齡8歲，全球排名第三，具競爭力。

萬海今年首季稅後純益46.23億元，EPS達1.65元，4月自結稅後純益23.5億元、每股純益0.84元，隨5月運價攀升，法人估第二季獲利可望再提升。