儒鴻孵6金雞 今年營運拚季季高

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儒鴻董事長洪鎮海23日在法說會指出，今年營運將從谷底回升，趨勢相當明顯，接下來進入旺季，看多營收表現；他說，到年底前，除9月有季節交換干擾外，其餘每月營收都會超過30億元。市場樂觀儒鴻今年營運「逐季成長」。

儒鴻今年前四月營收105.01億元、年增16.25％，其中成衣營收占比63％、針織37％。

對於今年客戶訂單能見度的展望，洪鎮海指出，主要大客戶之一的耐吉（Nike），訂單沒有向下修正，甚至還有一點點增加；另一家大客戶Lululemon訂單維持平盤，沒有多大變化。

此外，洪鎮海表示，儒鴻正積極培養六名具潛力新客戶，被公司視為「六個小巨人」。

六個小巨人，在今年上半年占公司營收比重約達10％至12％，下半年有望爬升至15％，明年更有機會倍增至30％，將為公司明年營運挹注強勁動能。

由於客戶訂單強勁，洪鎮海指出，目前儒鴻的產能配合上，有約達4成的成衣訂單外包、6成自製。

這幾年儒鴻積極擴建印尼新廠，一期廠去年底已全產能投產，每月成衣產能約100萬件；至於二期廠產能9月應可全廠開出，今年第四季儒鴻印尼新廠可望轉虧為盈。

至於與獲利能力有關的原物料價格，儒鴻副董事長王樹文表示，由於大陸新增產能開出，包括尼龍6、尼龍66等主要原料，目前市況都是供給比需求還要強，預料今年價格持穩偏弱，上漲可能性不大，有助儒鴻獲利。

儒鴻今年首季毛利率29.43％，年增1.07個百分點；營益率19.34％，年增1.98個百分點；淨利率18.67％，年增5.94個百分點。

儒鴻今年即將改選，董事長洪鎮海即將退休，23日的法說會，洪鎮海之子、在儒鴻擔任副總的洪瑞廷首次參加。

洪瑞廷並以材料背景分析，市場上關於智慧衣或其他相關邊緣產品尚處於早期發展階段，現階段仍專注於利用人工智慧技術增進產品製造能力，儒鴻已有與客戶展開相關領域的著墨，將不斷強化智慧製造能力。