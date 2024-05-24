Uber Eats併購送審 市占成關鍵

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Uber Eats併foodpanda台灣外送事業，公平會主委李鎂23日坦言，這件併購案牽涉的市占率是審議過程中討論重點，一般而言，市占率超過50％就可能達成獨占，但關鍵是業者處於沒有競爭的狀態。

立法院經濟委員會23日召開「外送平台併購是否涉及限制競爭之調查程序、認定原則及對消費者權益影響之配套措施」，並邀請包括公平會、行政院消保處等相關部會首長出席並備質詢。

李鎂表示，日前已接獲UberEats母公司提出擬與foodpanda結合的申報案件，現正審查結合申報資料是否齊備，只要資料完整，就會受理申報並開始進行審查。她強調，在市占率部分，公平會將會從營業額、信用卡簽單、訂單數等三個面向，嚴格並審慎評估。然而，《公平法》並不禁止獨占事業的存在，而是禁止獨占事業有濫用市場地位，妨礙公平競爭等行為，副主委陳志民補充指出，公平會雖然無法預測事業結合後的行為，但審議時會特別關注。

不過，消保處則依據資策會所發布的「2023年外送服務使用調查報告」顯示，2023年有71％網友使用外送平台，其中有73.6％使用foodpanda，57.6％使用Uber Eats。消保處指出，Uber併購案將會出現三大影響，一是，消費者選擇權被削弱，服務品質下降等問題，恐衍生更多消費爭議；二是，會員既有權益是否存續，對消費者權益影響重大；最後，合作店家成本提高恐將轉嫁消費者。

對此，李鎂重申，由於這是第一與第二大外送平台的結合案，且將顯著改變市場結構，因此審查重點將是「市場集中度」、「結合後併購方訂價能力」、「合併案協同效果（聯合行為）」、「市場效益」等四大面向，此外，對員工、參與店家的保障，也都會是考量因素。