立外送專法 勞長表態支持

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新任勞動部長何佩珊23日首次到立法院備詢，對朝野立委關心Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業，市場恐遭壟斷，她掛保證，29日將展開第三方外送平台對話會議，站在勞工立場保障外送員權益，並要求公平會納入勞動部意見。

在外送專法的部分，她個人表態支持透過修法來保障外送員權益，但前提是各部會、業者及外送員意見要有效整合。

在支持外送員保障上，Uber Eats與明台產險23日共同宣布，為Uber Eats外送夥伴量身訂製的第一個第三人責任險方案已經主管機關核准，將於6月1日生效，也寫下台灣外送產業首例，將為約7萬名活躍外送合作夥伴提供第三人責任險並全額支付此保險費用。若Uber Eats外送合作夥伴在外送行程中如因意外事故造成第三方傷亡，每一意外事故體傷或死亡之最高保險理賠金額為400萬元。

朝野立委皆關心外送員屬非典型勞工，《勞基法》不一定全體適用，是否有機會另訂專法？尤其平台若合併後，配合商家議價能力更弱，外送員權益也可能容易被忽視，何佩珊表示，對於併購一案，已要求在公平會審查過程中，必須參酌勞動部意見。

何佩珊表示，勞動部29日主動召開三方對話，與外送產業工會、兩家外送平台展開對話會議，並站在勞工立場角度去替外送員把關，她一定會親自積極處理，同時也呼籲兩家業者首要正視外送員訴求及權益。

至於外送專法，何佩珊說，她個人支持專法方向，用法令形式保障外送員權益，不過也要參考業者、外送員及跨部會全體共識，立法可以保障外送員、店家等權益，但需要跨部會整合，釐清修訂原則，如Uber母公司是隸屬於交通部管轄，也要會交通部的意見。