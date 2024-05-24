亞太風電新技術聯盟成軍 沃旭揪台廠 目標亞太盃

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離岸風電大廠沃旭能源，23日宣布攜手台灣供應商，成立「亞太風電新技術聯盟」，成員包括林同棪工程顧問公司、華新能源電纜系統公司、世紀離岸風電設備公司，及台船環海風電工程公司－「環海翡翠輪」等單位，將全方位提升本土供應鏈技術和量能，累積國際競爭力，一起打離岸風電的亞太盃。

沃旭台灣董事長汪欣潔表示，公司從進入台灣第一天起，即致力協助本地風電供應商，取得離岸風電關鍵零組件製造技術。接著，進入區塊開發階段，沃旭將以大彰化東北離岸風電計畫，做為國內業者的新技術發展平台，從設計、製造、安裝到運維，全方位提升本土供應鏈的技術和量能。

尤其，從離岸風場開發、建置到運維階段，將以提升台灣供應商技術本位為目標，開拓亞太離岸風電市場的龐大商機。

沃旭主導亞太風電新技術聯盟供應商，橫跨風場全生命週期，已加入負責風場設計的林同棪工程顧問公司、海纜生產供應的華新能源電纜系統公司、生產製造管架式負壓沉箱水下基礎（SBJ）的世紀離岸風電設備公司，及負壓沉箱水下基礎安裝工作的台船環海風電工程公司－環海翡翠輪。

沃旭未來也希望與更多本土供應商合作，持續擴大策略聯盟的廣度和深度，攜手進軍離岸風電亞太舞台。包括未來也會將負壓沉箱水下基礎的設計、製造，及安裝技術，分別交由林同棪、世紀風電，及台船環海執行。以沃旭大彰化東北離岸風場，做為全球離岸風電最先進規格和標準的實作場域，在區塊開發階段，持續厚植台灣離岸風電的技術能量與成功實績，進而攜手台灣供應商進軍其他亞太風電專案。

此外，沃旭也將在大彰化東北離岸風場，引進275kV電壓等級的海纜產品，由華新麗華子公司、本地海纜供應商－華新能源電纜系統公司提供，未來將具備國際認證及技術能力，在台灣首座海纜廠生產最高規格275kV產品，這不僅落實國產化目標，也朝下一階段出口亞太市場的方向邁進。