劉世芳拚打詐四法、百萬社宅

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

接下「天下第一部」的新任內政部長劉世芳23日表示，上台後將鎖定兩大任務，一是推動「打詐四法」、二為加速「百萬社宅」。尤其是打詐的法制完備，她指出，民眾對詐騙犯罪深惡痛絕，當前警政單位並非無法查緝詐騙，而是缺少法律利器，因此要力推「打詐四法」通過審查以回應民意。

她還強調，將加速盤點全國土地資源加速興建社宅，並擴大與地方政府合作，達成總統賴清德百萬社宅的政策目標。

2023年針對詐騙案件的統計，全年高達11,719件、造成財損53.4億元，民眾對詐騙行為極度反感，為回應民意，劉世芳上任後首要工作就是推動「打詐四法」；她說，行政院長卓榮泰為此拜會了立法院長韓國瑜，希望「打詐四法」能在立法院順利全數通過，只通過單一法規無法有效發揮作用。

「打詐四法」包括研擬《詐欺犯罪危害防制條例》專法，以及《科技偵查及保障法》、《通訊保障及監察法》、《洗錢防制法》等相關法律的修正草案；不僅內政部，包括數發部、法務部等都各有其主責任務，她強調，現階段並非警政單位無法有效打擊詐騙，而是受限於法律授權不足、或犯罪要件不明確而被退回，盼後續修法完善法制系統，斷絕不法詐騙行為。

賴清德宣示8年100萬戶社宅目標，則是劉世芳要力推的另一重點政策。她說，內政部次長董建宏與國家住都中心董事長花敬群，將協同國土署一起推動，目標為達到累計直接興建社會住宅、有效租約包租代管及租金補貼受益戶數合計100萬戶。

劉世芳進一步說，百萬社宅並非單純興建100萬戶社會住宅，而是指有100萬名年輕人可透過社宅、包租代管或是租金補貼等方式，得到安居。她也希望加速社宅的興建速度，將以都市計畫等手段與地方政府合作，讓地方政府把土地交由中央來興建社宅，加速建置能量。