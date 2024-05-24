內政部：大學生租屋補貼可望常態化

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高房價為民怨之首，居住正義如何落實備受關注。內政部次長董建宏23日表示，國內房屋自有率高達八成，但仍期待住宅價格要合理，為了讓年輕人住得起、住的安心，會盤點經費採取措施，「有機會讓大學生租金補貼常態化」，減輕學生住宿費用。

董建宏強調，政府要擴大照顧面，照顧到每個孩子就是照顧到每個家庭，讓民眾知道政府會在孩子出生後，提供一定程度的幫助，才能讓年輕人敢生，減緩少子化的現象。

他坦言近年來房價拉高的主因，主要來自經濟的發展，伴隨經濟成長、游資流入房地產市場而推高了房價，但政府要做的是去防範不當炒作，未來會持續擴大推動，讓年輕人有合理居住空間；而回應總統賴清德的政見，未來除了補貼大學生的學費補助，也要讓大學生住宅生活有一定的補貼，減輕家庭的支出負擔，期待未來的住宅價格要更合理，政策的推出就是為減輕居住的支出成本。

董建宏並拋出「租房子也能結婚生子」的想法。雖然年輕人抱怨買不起房就不敢結婚，但他說，重點是要有每個人都有安居的空間，透過健全租屋市場、提供租金補貼，可有效降低民眾的居住成本。舉例來說，荷蘭是一個租屋極為普遍的國家，在荷蘭許多人一輩子租屋也不奇怪，台灣人「成人」、「成家」和「社會穩定性」的概念，應有討論的空間。

董建宏還說，每個家庭的經濟狀況不同，使得不同背景條件的學生有不一樣的資源和發展機會，目前租金補貼政策已擴及18歲大學生，對於在學生而言相當有感、有效減輕家庭的支出，讓學生可以減少打工時間、增加課餘活動。