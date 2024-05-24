卓內閣喊經濟成長率3.5%

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台灣經濟情勢

卓內閣23日首次召開行政院會，由國發會針對當前經濟情勢與對策提出報告。對於今年經濟成長率目標設定為3.5％以上，顯示政府促進經濟發展的決心。國發會副主委高仙桂強調，「可確保接下來景氣穩健復甦」，近日將公布的4月景氣燈號保底綠燈。

與會的國發會經濟處長吳明蕙說，今年經濟成長率預估介於3.33％至3.46％，優於去年的1.31％，今年會以以3.5％以上為目標，是否達成將受下半年國內外局勢影響，有機會，也有挑戰跟風險。

國發會補充指出，隨AI等新興技術應用商機活絡，出口金額已連續6個月正成長，惟傳統產業外銷仍未完全復甦，政府將透過續保優勢產品競爭力、促進出口產品多元化及強化市場拓銷能量等作為，達成擴大優勢、強化競爭、壯大台灣供應鏈目標。

國內投資部分，將積極擴充量能，包含推動人工智慧之島，發展五大信賴產業，並投資前瞻、航太、海洋等多元領域，以維持科技領先優勢；另一方面，驅動數位及淨零雙軸轉型經濟模式，促進傳產業轉型。

至於民間消費，國發會說，目前內需餐飲零售業持續暢旺、股市交易熱絡，政府將積極改善物價、房價、貧富差距等問題，也會落實疫後提振觀光措施，活絡國內旅遊內需市場。

高仙桂分析說，外在情勢上，全球製造業已經逐漸從去年低迷反轉向上；AI及高速運用的商機逐漸擴增；國際間上調今年全球經濟成長率預測，但還是遭遇到一些國際風險，包含地緣政治、美中角力、大陸前景不明、主要國家降息時程等，全球景氣回溫速度偏弱。

她強調，目前看來美國經濟軟著陸沒問題，大陸狀況也沒有對台灣造成很大的影響，主要出口市場如歐盟經濟成長表現不錯，因此對經濟情勢樂觀看待，不管出口還是投資都會逐步回升，消費則要持續維持活力。