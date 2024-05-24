AI浪潮颳風 工業指數連二紅

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AI商機吹大風，經濟部23日公布4月工業生產指數為87.7、年增14.61％，製造業指數為87.3、年增14.9％，兩指數均連兩紅，預計全年工業生產指數正成長機率相當高。與此同時，批發業4月營業額達1兆614億元，年增率16.2％，較去年同期明顯成長，同樣受惠於AI商機。

經濟部統計顯示，整體而言，六大製造業4月指數年增率「5紅1黑」，又以「電腦、電子產品及光學製品業」表現最亮眼，年增37.14％，出現近11年以來最大增幅；「電子零組件業」年增23％次佳，連續4個月正成長，並創下歷年同月新高。

傳統製造業部分僅基本金屬業出現負成長，年減4.41％，顯示市場需求回復力道有限，加以低價鋼品干擾市場所致。機械設備業、汽車及零件業等則轉正成長。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，受惠於人工智慧及雲端資料服務需求擴增，資訊電子產業12吋晶圓代工持續成長，帶動整體生產；高單價、高品質的伺服器需求暢旺，手機鏡頭訂單增加，也讓電腦、電子及光學品製造業指數擁有好表現。

不僅工業、製造生產指數傳捷報，批發業同樣受惠於AI浪潮，4月營業額達1兆614億元，年增16.2％，為歷年同月次高，連續2個月正成長。主因為AI、高效能運算等新興科技應用需求暢旺，以及傳產獲品類外銷增溫，加上母親節檔期刺激需求。統計1至4月營業額為4兆1048億元，年增9.5％。

經濟部指出，觀察國際主要公司財報，AI商機不僅起大風，而且還可能持續發酵，預期下半年將繼續帶動電子零件、電子產品產能擴增，指數表現及營收可能都再更上一層樓。

據經濟部評估，產值計算的動向指數為52.8，業者對5月表現表達樂觀。預估5月製造業生產指數89.63～93.63，年增6.7％至11.4％。