新交長迎兩大任務 李孟諺盯台鐵、衝觀光

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新任交通部長李孟諺23日指出，他上任後將以推廣觀光為首要任務之一，持續推動今年1,000萬觀光客來台的目標，兩岸觀光新方案預計5月底出爐。此外，他也將「緊盯台鐵」列為重點，至於票價調漲一事則表態支持。

李孟諺23日透過舉行茶敘方式首度說明施政方針。他強調，上任後首要任務主要分為兩大類，一是提供安全便捷、永續、人本的交通運具，他會全力去推動並爭取預算。

至於第二大任務就是推廣觀光。李孟諺說，今年1,000萬來台旅客數的目標會持續推動。惟觀光受到0403花蓮地震的影響，因此要由觀光署在國外多宣傳並辦旅展，讓外國知道台灣的地震已經恢復，是安全、很適合旅遊的地區；至於兩岸觀光部分，李孟諺希望朝對等開放，不排除再釋出善意，由於大陸軍演使國安問題出現不確定性，會做綜合衡平的討論，預計5月底方案即可出爐。

前交長王國材提醒李孟諺「緊盯」台鐵，李孟諺說，因此他會每天向台鐵問安，部務會報上也告知台鐵董事長杜微，不論人力或預算，都會給予台鐵最大的支持。

李孟諺還提到，國外鐵道部門約4到5成靠附業來支撐，約5到6成屬本業的貢獻，台鐵將朝此目標前進，包括未來資產開發挹注本業，更充裕資金及提供同仁更好待遇等，安全跟服務才能提升。他對台鐵發展表示樂觀。

外界關心已凍漲29年的台鐵票價，是否會調漲？李孟諺說，會整體評估，他支持台鐵提出票價調整方案。預計今年底推出非通勤的TPASS，類似10日券或一周券或回數票，用新型態方式鼓勵大眾運輸，台鐵、捷運和公車均可適用，票價可望控制在1,200元以下。