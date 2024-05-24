下半年貨幣政策趨穩 歐元進入打底格局

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IMF全球消費者物價指數年增率

文／中國信託銀行財富管理產品處理財規劃部投顧中心

2022年美國領頭的升息循環在2024年進入尾聲，全球貨幣政策步入均值回歸的階段。先前快速升息的國家開始計畫降息（歐洲），而相對寬鬆的國家則朝緊縮政策發展（日本），另外面臨通縮疑慮的國家則暫維持寬鬆政策（中國）。

上述貨幣政策挪移主要來自於各國央行政策目標逐漸從調控通膨轉向穩增長，預期高利美元與各國利差逐步收斂。觀察近期美國貨幣政策接近降息時點，南美國家方面，除了巴西繼續降息外，墨西哥於3月也加入降息陣營。歐洲方面，歐元區繼續釋出6月降息訊號，而瑞典和瑞士央行則已降息，成熟市場利差變化趨於穩定。

亞洲方面，中國下半年維持寬鬆政策搭配救房市措施來穩定經濟，印尼則阻貶進行升息，台灣升息，日本則展開貨幣緊縮政策搭配量化寬鬆政策退場來推動利率正常化，同時政府阻貶日圓來控制匯率波動。2024年上半年全球通膨下行帶動貨幣政策進入新局勢，展望下半年，美元上檔壓力將來自於通膨放緩，而下行動能來自於非美國家經濟成長動能改善，資金回流非美國家，預計美元下半年偏弱盤整。

■美元上檔壓力 來自於通膨放緩

國際貨幣基金（IMF）4月全球經濟展望報告顯示，全球消費者物價指數（CPI）高峰已過，預計逐年放緩，2022年以來加速貨幣緊縮抑制經濟及物價成長明顯達到效果，IMF預估成熟市場CPI年增率（通膨率）將由2023年4.6％降至2024年2.6％，2025年回到2％。2024年年初至今美國利率期貨隱含降息機率從6～7碼降至1～2碼，帶動美元指數2024年上半年反彈約5％。

然而，對於美國降息預期的收斂並未能帶動美元指數突破前波高點107.1，加上5月初公布的4月非農就業數據、零售銷售、消費者信心不如預期重挫多頭士氣，凸顯美元指數近期反彈面臨較大的上檔壓力。近期美元指數技術面跌破50日均線，短線非美主要貨幣期貨投機淨空單部位出現底部轉折，若技術面向下突破年線104.34將形成上檔套牢區。

■美中紛擾再現檯面，為匯市添變數

觀察美元貿易加權指數動能顯示，美元走勢動能轉折來自於全球經濟成長動能的變化。當多數國家GDP（國內生產毛額）動能大幅上修，美元價格動能傾向偏弱，如2016年至2017年美元指數波段下跌9.2％。此外，當多數國家GDP下修情況有所改善基本面未再惡化，此時匯市多頭動能轉往美元以外的貨幣，美元表現則相對疲弱。觀察2016年與2024年匯市環境有相似之處，2016年全球GDP成長處於上修階段（2.3％上修至2.7％），當時的背景為川普當選美國總統後美中貿易戰成形，與今年面臨美國選舉也存在相同的政策不確定性。

回顧2017年中美貿易惡化時期美元指數走弱，當時歐元區明顯受惠，當年經濟成長預測從1.5％上修至2.4％，歐元升值約5.5％。2017年中國從歐元區進口年增率從5.4％升至16.6％，歐元區全年出口成長達7％。而最新數據顯示，2024年2月歐元區出口年增率僅成長0.3％，但S&P Global PMI編制德國製造業出口環境數據4月份則創一年新高，歐元區部分調查數據顯示景氣已開始有築底回升的跡象。整體而言，占美元指數近6成的歐元如基本面開始改善，對美元指數將帶來壓抑的效果。