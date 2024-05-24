Uber Eats併購foodpanda 有顯著限制競爭疑慮

Uber Eats日前宣布將併購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業，可謂重磅消息。公平會證實已收到這兩家平台業者提出的結合申報，會依「市場集中度」、「結合後併購方訂價能力」、「合併案協同效果（聯合行為）」、「市場效益」等四大面向進行審查。由於兩大平台合計市占率遠遠超過5成，連路人都知本案有顯著競爭疑慮，值得高度關注。

平台經濟普遍具有「雙邊市場」特性，所謂雙邊市場，通常是指可以媒介兩邊使用者的平台所構成的市場，例如我們平常使用的信用卡，就是雙邊市場的典型例子，兩邊的使用者即是刷信用卡的消費者與接受信用卡的特約商店。以本案的Uber Eats與foodpanda來說，外送平台一方面提供給消費者「線上點餐服務」，另一方面也提供給餐廳店家「線上接單服務」，因此具有很明顯的雙邊市場特性。

■雙邊市場特性，可能導致兩端不對稱定價

公平會結合審查的重頭戲，在於市占率的計算以及競爭影響的評估。由於Uber Eats與foodpanda是競爭對手，該水平結合案有兩個觀察重點：

一、單方效果：白話地說，就是業者在結合後會不會提高價格。在媒體新聞發布後，網路上已普遍可以看到「未來外送費用會不會調漲」的討論聲浪。不過，外送平台的費率結構其實包含兩大部分，一方面是向消費者收取外送費用，另一方面乃是向合作的餐廳店家收取費用。由於外送平台具有雙邊市場的特性，因此有可能出現在某一端降價，卻向另一端漲價的「不對稱定價」情形。換言之，未來是消費者端享受到降價，但合作餐廳卻被漲價的場景，不難想像。

二、參進程度：指的是未來潛在競爭者進入市場的可能性。雙邊市場下的網路效應特性，將很有可能形成潛在競爭者進入市場的障礙。所謂網路效應，是指當平台一端的使用者增加時，將帶動另一端使用者更有意願使用該平台，例如外送平台若有很多家合作餐廳的話，那麼消費者會更願意使用該外送平台，而外送平台的消費者會員人數愈多，餐飲店家也會更願意與該平台合作。

當平台的參與者達到相當的數量時，縱使有新的平台業者進入市場，也非常難與既有的平台業者競爭。參進程度的問題，表面上雖與一般消費者似乎無太大影響，但對未來潛在競爭者的影響恐不容小覷。

■若明顯限制競爭，恐造成新進者入市障礙

進一步來說，本案很可能被認定「有顯著限制競爭疑慮」。依據公平會訂定的結合申報案件之處理原則規定，一般作業程序之水平結合申報案件，達二分之一以上占有率時，公平會原則上將會認為有顯著限制競爭疑慮。雖然過去並未有相關機關公布Uber Eats和foodpanda在台灣的具體市占率數據，但這兩家向來被併稱為外送平台雙雄，目前市場上幾乎找不到能與其抗衡的第三家餐飲外送平台，因此結合後市場占有率總和，很有可能將超過二分之一，亦即有顯著限制競爭疑慮。這並不意味著結合案就一定會被禁止，但其結合後的整體經濟利益究竟何在，實不無疑問。

Uber Eats與foodpanda兩個競爭對手進行水平結合，尚將涉及參與結合事業與上下游的垂直交易關係問題。簡言之，foodpanda曾因限制合作餐廳於foodpanda平台刊登價格必須與實際店內價格一致，亦即採用不正當的最惠客戶政策，而被公平會處分。另一方面，近期全聯違反與大潤發併購時，公平會所對其課予不得採取最惠客戶政策負擔，甫被裁罰。當最惠客戶政策議題正是公平會的關注焦點之際，公平會是否會基於該議題而從嚴審核以確保競爭秩序，值得觀察。