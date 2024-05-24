同樣送蘋果，台韓意義大不同

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

520新政府就定位，蔡政府的最後一任行政院長陳建仁，516主持最後一次院會時，為「感謝」團隊的每位成員，致贈「台灣品牌蘋果造型瓷器」意味平安。

蘋果的「蘋」音「平」，在台灣送蘋果為禮，多半是喻意「平平安安」。

然而，同樣是蘋果，在韓國，送蘋果、特別是送一顆蘋果，多半是為了表達「歉意」，因為蘋果的韓文發音與道歉同音。如果常看韓劇的人，應該就會發現經常出現當劇中人想道歉又說不出口時，就會有送蘋果的橋段。

所以，同樣是蘋果，在台灣是意味著「平安」，但在韓國，就是心有所虧了。

不只是「蘋果」，在搬家送禮方面，也是很不同。在台灣，應該很少會把「洗衣粉」、「衛生紙」當成必備的喬遷禮物，但在韓國卻是。

為什麼洗衣粉、衛生紙，特別是滾筒衛生紙會是韓國必備的喬遷禮物呢？在韓國，洗衣粉、衛生紙雖然真的只是「微薄之禮」，卻意味著深深的祝福，一如蘋果在台灣的意涵。

洗衣粉，遇水就會產生大量「泡沫」，所以送洗衣粉，在韓國是意味著希望新遷入的主人，賺錢像賺水一樣，錢也像泡沫般源源不絕的大量產生；而衛生紙，特別滾筒式衛生紙，則是祝福對方，家中不管遇到什麼難事，都能像上廁所般，迎刃而解，圓滿順利（不會便秘）。

但是，在台灣，「泡沫」可能會被視為是一場空，而衛生紙則可能被視為是用過即丟。所以，文化不同，送禮學問大。