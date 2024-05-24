東南亞經濟體的崛起及影響

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黃齊元／李國鼎科技發展基金會副董事長、東南亞影響力聯盟創辦人

《華爾街日報》近期將亞洲總部由香港搬至新加坡，反映香港已喪失其區域金融中心、航運中心、商務中心地位，而新加坡正取而代之，成為新亞洲中心。值此時機，總統賴清德在520就任前也向工總承諾，將請行政院規劃「亞太營運中心」，令人深思台灣未來定位。

在此同時，領導新加坡近20年的總理李顯龍於5月15日交棒，原副總理兼財長黃循財成為新加坡獨立建國以來第四任總理。除了新加坡以外，近期東南亞很多國家都在經濟和科技上有飛快進展，成為全球焦點，一時之間全世界企業都開始關注東南亞龐大經濟體的崛起。

■新加坡推「SG+」計畫，馬來西亞引資大贏家

新加坡地狹人稠，要成為亞洲中心有資源上限制，因此新加坡政府積極推動「SG+」計畫，鼓勵企業在新加坡設立總部、享受政策優惠，但是分散供應鏈到周圍鄰近地區，其中最重要的是馬來西亞。

馬來西亞是東南亞吸引外資大贏家。在半導體領域，馬國已有不少歐美企業投資後段封裝製程，技術水平高於其他東南亞國家。馬來西亞目前已成為新加坡供電重要來源，柔佛州由於水、電、土地資源豐富，成為新加坡經濟發展重要腹地，雙方最近簽署「柔佛州－新加坡經濟特區」備忘錄，未來許多新資料中心都建在柔佛，外企投資絡繹不絕。

微軟執行長納德拉最近風塵僕僕走訪東南亞三個國家，包括印尼、馬來西亞與泰國，宣布在當地建置AI基礎設施。微軟將在馬來西亞投資22億美元，為20萬人創造AI培訓機會，並建立一個國家級AI中心。至於泰國，微軟計畫投資10億美元在當地設立第一座資料中心，同時將為參與泰國觀光產業的10萬名年輕創業家提供AI訓練。這對泰國而言是一大勝利，因為泰國最近這幾年由於政局關係，經濟相對東南亞其他國家落後，外國投資較少，主要集中在印刷電路板，微軟投資對泰國來說是一劑強心針。

■印尼擁資源優勢，微軟、蘋果、星鏈都愛

微軟未來四年也會在印尼投資17億美元，打造AI基礎設施，印尼總統佐科威建議微軟的資料中心可以設在峇里島、或建設中的新首都努山塔拉。除了微軟以外，蘋果執行長庫克近期也拜訪佐科威，討論投資機會，佐科威希望蘋果能到印尼設廠。此外，馬斯克的星鏈已獲得印尼電信營業執照。印尼的資源優勢，使其立於不敗之地。

如果說這一波外資在東南亞投資，有什麼輸家？那就是越南。越南近期禍不單行，除發生首富張美蘭掏空西貢商銀125億美元事件，高階領導人紛紛因貪污中箭下馬，包括國家主席武文賞及國會主席王庭惠。一個國家最重要的就是政治安定，泰國過去兩年因政治動盪影響外人投資，同樣情形今年也發生在越南身上。

■越南政局遇逆風，但中企仍積極入駐

但無論如何，越南仍是台商投資大本營。在台商撤出中國後，越南的條件相對比印度和墨西哥更優越，除了文化相近，還有完整電子產業聚落，集結南韓、日本和台灣大咖。但最積極進入越南市場者，非中國企業（含香港）莫屬，連續兩年占外資投資第一名，近期代表為比亞迪。

美國總統拜登去年9月訪問越南，簽署「全面戰略夥伴關係」協定，10月越南總理范明政回訪美國，拜訪諸多科技公司。越南已宣示將積極發展AI及半導體產業，計畫在2030年培養五萬個半導體工程師。由於美國積極鼓吹，輝達黃仁勳在去年12月訪問越南，表示將成立研發中心；今年4月輝達和越南最大IT公司FPT宣布成立「AI Factory」，投資金額2億美元。這些都說明越南雖有短期政治波動，但由於電子產業生態系完整、配套齊全，仍然是吸引外資及台商首選。

■菲律賓具戰略優勢，美國寄予厚望

今年東南亞另一個贏家是菲律賓，菲國具有戰略優勢，近期美國、日本、菲律賓舉辦高峰會，成立「呂宋經濟走廊」。菲律賓擁有13座半導體封裝測試廠，美國商務部長雷蒙多3月訪問當地，表示希望協助菲律賓大幅擴充半導體廠。菲國小馬可仕政府向美國靠攏，在南海和中國對抗；菲國如同越南，都希望從美國得到半導體先進技術。

過去台商將焦點放在中國大陸，中美脫鉤後，台商面臨很多新選擇，近期「新東向」（美國）及「新北向」（日本）佔據注意力，但多半集中在半導體相關產業。東南亞過去台商有一定地位，然而今年起展現完全不同氣象；歐美科技大廠基於地緣政治和市場因素，紛紛砸重金布局東南亞。台商如不能掌握這波商機、誤判情勢，未來很可能被歐美國家後發先至。現在訂定正確東南亞策略、重新出發，非常關鍵！