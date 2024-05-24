Fed鷹氣逼人 降息還有得等

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美10年公債殖利率走勢

美國聯準會（Fed）22日公布的最新會議紀錄彌漫鷹氣，官員對貨幣政策的限制性是否足夠存疑，維持當前高利率的時間可能要比預期長，若通膨回溫甚至不排除升息，意味降息還有得等。

Fed會議紀錄充斥鷹聲，23日美元指數勁揚到104.93，盤旋在1周高點附近，22日才飆漲0.28％，創本月來最大單日漲幅。

利率期貨交易員在Fed會議紀錄出爐後，對Fed今年降息的押注略為縮手，22日美國公債殖利率微揚，23日則小幅走低，10年期與2年期美債殖利率各報4.422％、4.869％。

根據聯邦公開市場委員會（FOMC）4月30日至5月1日的會議紀錄，「與會決策者仍期待，通膨中期之內會回到2％目標」，但由於第一季通膨數據令人失望，「要增強通膨持穩朝向2％的信心，可能得花比原先預期還長的時間。」

會議紀錄顯示，Fed決策官員雖認為當前貨幣政策具限制性，但也點出高利率對經濟的影響，可能不如以往，而且長期中性利率高出預期，他們不確定目前政策的限制性到什麼程度。

數位官員甚至提到，若通膨風險出現，他們樂意進一步緊縮貨幣政策。Fed主席鮑爾及其他決策官員曾表示，升息的機率微乎其微，但22日出爐的會議紀錄對此隻字不提，也未談及今年降息的可能性。

在放慢縮減資產負債表速度方面，紀錄顯示與會官員幾乎全表態支持，即6月起每月公債減持上限，從600億美元降至250億美元。但仍有少數官員稱應維持目前的量化緊縮步調，或進一步提高減持公債上限。

Fed此次例會結束後公布的4月消費者物價指數（CPI）數據，反映出美國通膨歷經首季復燃後開始降溫，重燃市場對降息的期待。期貨市場報價顯示，投資人押注Fed今年降息1到2次。

但高盛集團執行長蘇德巍（David Solomon ）鑑於美國經濟韌性強勁，預測Fed今年降息機率為零。