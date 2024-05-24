5月綜合PMI報喜 歐美加速擴張

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在德國經濟復甦的帶領下，歐元區5月綜合採購經理人指數（PMI）攀升至52.3的12個月高點，此為連三個月擴張，顯示商業活動加速復甦。美國綜合PMI大幅攀升至54.4、創25個月新高，主因是服務業表現絕佳，這也為第二季經濟穩健增長寫下好兆頭。

金融數據供應商標普全球（S＆P Global）23日公布，美國5月綜合PMI初值由4月的51.3升至54.4。其中服務業PMI由51.3升至54.8，創12個月高點。製造業由50升至50.9，創兩個月新高。

標普首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示：「經歷兩個月成長放緩後，美國經濟如今再次加速。不僅產出因訂單增長而攀升，企業信心也有所提升，顯示未來一年前景更光明。」

不過，隨著美國經濟加速成長，而通膨又未見顯著下滑，代表聯準會降息的機率也越來越低。

標普與漢堡商業銀行（HCOB）同日公布，歐元區5月綜合PMI初值由4月的51.7升至52.3，高於市場預期的52。其中服務業PMI持平於53.3；製造業由45.7升至47.4，創15個月高點。

HCOB首席經濟學家德拉魯比亞（Cyrus de la Rubia）表示：「從5月PMI數據可看出，歐元區經濟進一步走強，加上服務業輸入與輸出價格指數皆較前一個月放緩，這有助於支持歐洲央行（ECB）6月例會開始降息的立場。」

歐洲經濟火車頭德國5月綜合PMI升至52.2，創下12個月高點。其中服務業PMI升抵53.9，創下11個月新高；製造業PMI雖改寫四個月高點，但是依然低於50。

德國服務業持續強勁、製造業出現改善，協助整體歐元區經濟持續復甦，5月增速創一年以來最快。

相較之下，歐元區第二大經濟體法國5月綜合PMI跌至49.1，此為兩個月低點。服務業PMI從51.3跌至49.4、創兩個月低點；製造業PMI升至三個月高點，但依然低於50。