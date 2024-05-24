新聞集團OpenAI簽2.5億美元授權

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領軍生成式人工智慧（AI）的OpenAI與華爾街日報母公司新聞集團（News Corp）在22日宣布達成內容授權協議，五年內交易總值可能超過2.5億美元，象徵科技和新聞兩大領域的歷史性合作。新聞集團股價應聲飛漲7.1％。

根據協議，OpenAI有權使用新聞集團旗下資訊出版物的當前和存檔內容，包括道瓊通訊社、華爾街日報、巴倫周刊，英國的泰晤士報、太陽報、每日電訊報，以及澳洲人報等美英澳媒體龍頭。因此當ChatGPT聊天機器人在回答用戶時，可以顯示上述來源的部分內容。此外，也能夠使用內容資料「加強產品功能」，意味著可能藉此訓練AI模型。

外媒引述知情人士說法，該筆交易在五年內價值可能超過2.5億美元，其中包括現金付費以及可使用OpenAI技術的積分。此外，新聞集團也將提供新聞專業知識，以協助OpenAI的產品以最高新聞標準展示。

OpenAI聲明中表示，其最終目標是讓人們能夠根據可靠的資訊和新聞來源，以做出明智選擇。

新聞集團執行長湯姆森（Robert Thomson）在公開聲明表示，「我們相信，這項歷史性協議將為數位時代的真實性、道德和價值制定新標準。他並對公司內部解釋：「許多媒體公司已經被無情的技術浪潮襲擊。現在我們有責任充分利用這次合作機會。」

消息指出，這次達成的協議結果並不會立即出現在ChatGPT上。先前OpenAI與出版商進行的多次協商聚焦在未來如何要呈現新聞內容以回答用戶問題，因為此舉將會減少用戶的文章點擊，進而重創出版商流量和廣告收入。

內容網站與AI聯手不是第一次，美國網路論壇Reddit本月中甫宣布將與OpenAI合作，以其論壇內容訓練AI模型，谷歌的Gemini更是早在月宣布與Reddit建立類似的合作夥伴關係。

然而也有老牌媒體待價而沽，像是新聞出版巨頭《華盛頓郵報》尚未與主流AI達成交易，不過該報仍對合作持開放態度。外傳部分媒體的高層後悔沒有及早採取行動，得面臨錯失授權帶來潛在收入的風險。