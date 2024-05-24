Snowflake上季財報傳喜訊

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輝達合作夥伴、雲端資料分析業者Snowflake在22日公布的上季財報也傳來喜訊，隨著大型客戶數量的成長，上季營收激增逾3成，其執行長拉馬斯瓦米（Sridhar Ramaswamy）並預告和輝達之間的合作將更加密切。

Snowflake截至4月30日的第一季虧損，從去年同期的2.256億美元擴大至3.17億美元。剔除一次性項目，調整後每股盈餘為0.14美元，低於FactSet分析師預估的每股盈餘0.18美元。

儘管如此，Snowflake產品營收年增34％，直逼7.9億美元。該公司表示，目前有485家客戶每年帶來超過100萬美元的產品營收，較去年同期成長30％。

因此在大型客戶的強勢帶動下，Snowflake第一季營收仍從6.236億美元攀升至8.287億美元，年增33％，超過FactSet調查分析師預期的7.881億美元。

另一方面，拉馬斯瓦米22日接受CNBC採訪時表示，將與人工智慧（AI）寵兒輝達展開進一步合作。他表示，「我們已經多方面和它合作，不意外的是，AI研究團隊開發的基礎模型Arctic正是在輝達晶片上完成的。」他並盛讚黃仁勳在AI方面頗有遠見。

6月Snowflake資料雲高峰會（Data Cloud Summit）將在舊金山登場，拉馬斯瓦米預告屆時將有新產品發表，以及更多關於AI的討論，其中包括與黃仁勳的對談。拉馬斯瓦米表示，過去幾個月他對這位輝達執行長已十分了解，且Snowflake對輝達承諾加速運算能力「感到非常興奮。」

拉馬斯瓦米也表示，Snowflake的企業客戶正在不斷成長，像是協助食品大廠卡夫亨氏（Kraft Heinz）利用AI分析客戶回饋的數據，以自動生成找出問題點。拉馬斯瓦米直言，「我們的產品線，尤其是在AI領域，一直在超速運轉。AI企業的時代已經到來，而且就在Snowflake。」