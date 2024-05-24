對沖基金 轉加碼AI概念股

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高盛分析指出，對沖基金在2024年第一季開始減持「科技七雄」（Magnificent Seven），轉向關注更廣泛的人工智慧（AI）概念股，加碼投資晶片設計、電力和銅礦等企業。

高盛分析707家對沖基金持有的2.7兆美元股票部位顯示，基金操盤手縮減巨型股部位，轉投入有望因AI熱潮受惠的電力和基礎設施企業。

對沖基金上季增持蘋果股票，減持「科技七雄」裡的Alphabet、亞馬遜、微軟、Meta和輝達，對特斯拉的持有部位則大致相同。這些基金如今看好範圍更廣泛的AI類股潛力，擴及投資供應AI業產品的企業，包括晶片商Marvell Technology、美光科技（Micron）以及電力公司AES。

對沖基金注資對象還包括Littelfuse等電子元件製造商、TD Synnex等科技分銷業者、以及Freeport-McMoRan等開採AI產業所需金屬的銅礦商。

與此同時，對沖基金還增持因AI技術受益的公司股票，包括軟體業者Adobe、藥局連鎖商Walgreens Boots Alliance和保險公司First American Financial以及科技巨擘蘋果。

對沖基金過去十年從未對公用事業與金融公司有如此程度的喜愛，如今電力公司Vistra和NextEra Energy獲選至高盛50檔最熱門個股的VIP名單。

以產業來看，今年公用事業類股表現亮眼，15％的報酬率位居第三名，僅次於資訊科技股的16％和通訊服務股的21％。

不過，除了特斯拉之外，「科技七雄」個股仍維持對沖基金前六大熱門股的地位。即便對沖基金減持股票，但由於股價持續上漲，所以在基金投資組合中所占權重依舊提高。