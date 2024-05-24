中日韓峰會 聚焦重啟FTA談判

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中日韓領導人峰會焦點議題

暌違四年多的中日韓領導人會議將於26日至27日在韓國首爾舉行，由中國國務院總理李強、日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅出席會談。外界關注的焦點是，三方會否將透過本次會議，同意重啟中日韓自由貿易協定（FTA）談判，並就各領域加強合作及磋商。

韓國國家安保室第一次長金泰孝23日宣布，尹錫悅將於26日下午先分別與李強和岸田文雄舉行雙邊會晤，而第九次韓中日領導人會議將於27日舉行，三國元首將出席韓中日工商峰會並發表演講，勉勵與會三國經濟界人士。

中日韓領導人會議上一次於2019年12月在中國成都舉行。NHK引述政府人士透露，本次會談三方領導人將基於未來視角解決有關問題，以維護區域和平與穩定達成共識。目前正在協調峰會的成果文件，是否同意重啟中日韓自由貿易協定（FTA）談判備受關注，另外，定期舉行中日韓會談有望寫入會議成果文，促進三方對話。

中國外交部發言人汪文斌23日表示，中日韓是近鄰，同為亞洲和世界主要經濟體，在共同應對亞洲金融危機過程中開啟三國合作。在當前國際和地區形勢複雜演變的背景下，中方期待此次會議為三國合作注入新的動能，更好實現三國互利共贏。

汪文斌指出，中方願同日方、韓方一道，落實中日韓合作未來十年展望等重要共識，深化經貿、科技、人文等領域合作，推進東亞區域經濟一體化，促進地區及世界的和平穩定與繁榮。

韓聯社報導，韓中領導人將在雙邊對談期間，就加強兩國戰略溝通、深化經貿合作、在中營造良好投資環境、促進人員往來，以及包括韓半島在內的地區及全球焦點問題進行商討。韓日領導人則將就加深兩國務實合作、韓半島局勢、韓美日合作、地區和全球性問題交換意見。

國際事務方面，三國領導人將把三國合作範圍擴大至印太及全球層面的方案進行交流。韓方在會前指出，作為聯合國安理會理事國，將攜手應對全球多重危機，為國際社會和平繁榮作出貢獻的方案交換意見。