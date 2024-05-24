陸產電動車過剩 法籲G7團結以對

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法國呼籲七大工業國（G7）及歐洲對中國產能過剩硬起來。法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）22日在G7財長會議召開前夕表示，G7和歐洲必須團結一致，對於中國在電動車電池等關鍵產業進口商品，因產能過剩而充斥歐洲市場，他將在義大利北部召開的G7財長會議上，呼籲與中國貿易再平衡。

綜合外媒報導，勒梅爾受訪時表示「面對（中國）產能過剩，G7與歐洲團結一致至為重要。歐洲必須申明其經濟實力。」

法國與德國是歐盟的兩大龍頭，也是G7會員國，但兩國在對中立場的分歧愈來愈大，柏林急於避免破壞與中國這一主要出口市場的貿易關係。

本周在義大利召開的G7財長會議，將在如何利用被凍結的俄羅斯主權資產協助烏克蘭，以及如何應對中國在關鍵市場日益增長的出口實力等問題上，找到共同點。

美國14日宣布對包括電動汽車電池、半導體和醫療產品在內的一系列中國進口商品大幅提高關稅後，全球貿易的前景將成為G7財長會的另一個重要議題。義大利經濟部長喬爾蓋蒂（Giancarlo Giorgetti）在美方採取這一舉措後表示，這反映了地緣政治的緊張局勢，並警告全球商業面臨「分裂」的風險。

報導稱，美方可能會推動G7在公報中表達對中國工業「產能過剩」的共同關切。美國財長葉倫（Janet Yellen）21日在法蘭克福表示，美國和歐洲需要以「戰略和團結的方式」應對來自中國進口的威脅，以保持大西洋兩岸製造商的生存能力，並促進國內清潔能源產業的發展。

美國、日本、德國、法國、英國、義大利與加拿大等G7成員國的財政部長與央行行長，24、25日將在義大利北部湖濱小鎮斯特雷薩舉行會議。