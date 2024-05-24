陸委會：蔡規賴隨 政策立場一貫

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總統賴清德就職演說引來對岸大力批評，陸委會副主委梁文傑兼發言人23日強調，不必過度解讀。新政府在兩岸政策上秉持「四個堅持」，不卑不亢、維持現狀，「從蔡總統到賴總統，政策跟立場都是一貫的」。梁文傑還呼籲對岸，就陸生與陸客問題與我方溝通。

梁文傑23日主持政府換屆後第一場陸委會例行記者會。兩岸關係在賴清德上任發表就演說後，再度劍拔弩張。部分評論認為，賴清德宣揚兩岸「互不隸屬」，製造「新兩國論」，但梁文傑強調，每個人語言用法不太相同，不必要對賴清德的用法以「訓詁學」方式解讀。

梁文傑表示，我方維持兩岸和平現狀的目標沒有變，推動兩岸持續交流的方向沒有變，捍衛台灣自由民主憲政體制的決心也沒有變。「四個堅持」是前總統蔡英文所提出的，一直延續到現在，「從蔡總統到賴總統，政策跟立場都是一貫的」。

此外，梁文傑喊話對岸就陸生與陸客來台與我方溝通。梁文傑表示，2020年4月9日，即疫情爆發後，陸方宣布暫停陸生來台，觀光團的部分是2020年1月24日，也是疫情後大陸宣布暫停觀光團來台，「所以與其說，兩岸學生或是觀光團不能交流，是因為民進黨政府，不如說是因為疫情，這件事的起因就是疫情」。

梁文傑表示，現在疫情結束，我方的政策非常清楚，希望陸生能夠繼續來台灣，也希望陸方能讓陸客、觀光團來台。目前我教育部已針對陸生來台與對岸溝通，但尚未獲得回應。觀光部分，最近大陸一些主張、要求和前提，雖不符合我方的期待，例如對岸設定只准許福建省人民來台觀光，跟疫情之前不一樣，但我方也會把這些要求列入考慮，我方會積極面對這個問題。

梁文傑說，陸生跟陸客部分，陸委會長期以來都是持開放和歡迎的立場。我方去年還特別通過陸生能夠加入健保的政策，就是為了回應許多陸生的心聲，也希望藉此表示台灣歡迎大陸學生來台就讀的立場。