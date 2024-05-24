小米績昂 首季獲利飆新高

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近五季小米集團淨利表現

大陸手機大廠小米集團23日港股盤後公布財報，受惠於手機及IoT（物聯網）產品出貨強勁，第一季營收年增27％至人民幣（下同）755.1億元，優於市場預期的733.88億元。期間內經調整淨利年增100.8％至64.9億元，不僅創下歷史新高，更優於市場預期的51.08億元。

小米港股23日股價收跌2.57％至18.94港幣，但近一個月累計上漲13.69％。

各項業務方面，小米智慧手機第一季收入年增32.9％至465億元，其全球智慧手機出貨量年增33.7％至4,060萬支。另外，小米IoT與生活消費產品收入年增21％至204億元，這項業務毛利率高達19.9％（年增4.1個百分點），創歷史新高。

電動車方面，2024年3月28日，小米發表首款智慧電動車SU7系列，定位為「C級高性能，生態科技轎車」。SU7系列一上市就受到市場關注，並獲得強勁的訂單需求。截至4月30日，SU7系列累計鎖單量達8.8萬輛。截至5月15日，SU7系列累計交付新車達1萬輛。

小米的目標是在6月份，SU7系列單月新車交付量超過1萬輛。該公司計畫到2024年底，小米汽車的銷售服務網將達到219家銷售門市。

綜合陸媒報導，在小米公布財報後的電話會議中，總裁盧偉冰表示，為因應用戶提前領車的需求，小米汽車工廠的產能爬坡正全力加速，計畫自6月起由單班生產，改為雙班生產。他有信心在6月達到SU7系列單月新車交付量超過1萬輛，並確保2024年全年交車超過10萬輛，同時還要挑戰全年交車12萬輛的目標。

國際投行摩根大通日前預估，小米業績表現的關鍵催化劑仍是旗下電動車業務，該公司未來幾季的銷售量及訂單動能可能保持強勁。該行預計，小米電動車2024財年的出貨量將逾10萬輛，且該公司在未來幾季將推出更多電動車款，推動2025財年出現進一步發展的動能。摩根大通把小米港股目標價從21港幣上調至24港幣，維持「增持」評等。