躋身全球晶圓代工三哥 挺華為 中芯獲利付出代價

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大陸晶圓代工龍頭中芯國際日前公布第一季財報，營收僅排在台積電、三星之後，首度躋身全球第三。但韓媒報導，大陸媒體卻異常安靜，因為儘管從營收角度看，中芯是全球第三大晶圓代工廠，但當季淨利卻因為幫助華為抵抗美國制裁而暴跌近7成，直言華為是「燒錢的黑洞」。

朝鮮日報報導，中芯國際今年第一季營收年增19.7％至17.5億美元，以些微差距超過之前排名第三的聯電（17.08億美元）。報導指出，中芯排名世界第三是件值得高興的事，大陸官媒卻一片安靜，連中芯的股價都下跌，這是因為第一季淨利較上年同期暴跌68％。去年整年淨利也比上年暴跌6成。

報導表示，淨利下滑原因有成熟製程削價競爭等因素，但為挽救華為，花費不合理成本量產7奈米晶片是主要原因。

報導指出，由於美國的制裁，中芯未能購買EUV光刻機，但擁有多台前一代產品深紫外線（DUV）光刻機。去年9月，華為推出智慧手機時表示，就算使用DUV設備，也可以製造7奈米、5奈米的晶片。但如果用DUV生產，不僅產品良率沒辦法維持，成本也很高。

報導進一步解釋，製作晶片的流程，是將奈米級的微電路刻在晶圓上，並鋪上相當於相紙的光刻膠後，發射光線。EUV在製作7奈米產品時，只需發射一次光線，電路印刷的工作就結束。但精度較低的DUV需要一邊調整相紙的位置，一邊多次發射光線。例如，用DUV製作5奈米的晶片需要發射四次光線。

報導表示，中芯沒有公佈其7奈米製程良率，但業界估計在50％以下，相當於每生產2個，就有1個是不合格。另有專家預測，中芯5奈米產品線的良率還會降至15％的水準，即每6個晶片裡，只有一個是正常的產品。