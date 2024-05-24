完成陸首批Megapack簽約 特斯拉上海儲能工廠 動工

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全球電動車巨頭特斯拉（Tesla）在大陸另一個重要投資案：特斯拉上海儲能超級工廠，開工儀式於23日在臨港舉行，預計2025年第一季投產。活動現場上，特斯拉還與臨港集團完成大陸首批超大型商用儲能電池Megapack的簽約。

澎湃新聞網報導，2019年1月，特斯拉第一家海外超級工廠在上海臨港正式開工，作為大陸首個外商獨資整車製造項目，該工廠創下了「當年開工、當年竣工、當年投產、當年上市」的特斯拉速度和上海速度。時隔5年後，特斯拉上海儲能超級工廠23日在臨港舉行開工儀式。

臨港新片區黨工委副書記吳曉華指出，目前特斯拉上海超級工廠已具備年產超過95萬輛純電動車（EV）的能力，成為特斯拉全球重要的生產基地和出口中心。本次上海儲能超級工廠從洽談到簽約僅用時1個月，再次刷新了「臨港速度」。

報導稱，2023年4月，特斯拉與臨港新片區就該項目簽約，今年5月13日，特斯拉上海儲能超級工廠建設項目已完成施工許可證核發。項目總占地面積約20萬平方公尺，工廠臨近特斯拉上海超級工廠，這同時也是特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠專案。

資料顯示，該工廠預計2025年第一季投產，投產後超大型儲能電池Megapack產量將高達1萬台，儲能規模近40吉瓦時。

Megapack為特斯拉的明星產品，自2015年起，特斯拉在美國推出家用儲能電池Powerwall和超大型商用儲能電池Megapack，分別面向家用儲能市場和商業、工業儲能市場。2023年全年裝機量為14.7吉瓦時，2024年第一季裝機量達到創紀錄的4.1吉瓦時，儲能業務毛利年增達140％，成為特斯拉增速最為迅猛的業務之一。