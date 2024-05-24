房貸+土建融餘額 將突破14兆

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近一年國銀購置住宅貸款餘額及逾放

新青安房貸持續助攻，銀行局23日公布，4月國銀房貸再增887億元，建築融資亦增131億元，若此速度不減，國銀房貸加計土建融餘額，5月即可望突破14兆元，再創新高峰。

銀行局副局長林志吉指出，4月底國銀購置住宅貸款餘額為10兆2,574億元，年增9.14％，是23個月來年增率重回9％，主因還是新青安貸款助攻、土建融興建完成後轉分戶貸款。

4月底國銀建築貸款餘額3兆6,732億元，年增率3.57％，已連續八個月下降，年增率從2021年1月高點16.77％一路下滑，主要是建材上漲，建商推案審慎保守。

銀行法72-2條規定銀行辦理住宅及企業建築放款總額，不能超過放款時存款及金融債券發售額的3成，4月底國銀不動產放款比率下滑至26.49％，沒有銀行在29％以上，28％～29％有三家，27％～28％有六家、26％～27％有13家。

央行23日也公布4月五大銀行新承作房貸金額，大幅增加956.66億元、創今年來新高，月增62.83億元；且因3月央行升息半碼，房貸利率揚升至2.176％，創2009年1月以來的近15年半新高，已回到金融海嘯時期水準。

央行官員說明，近期房市交易相較前半年偏熱，一是景氣回溫；二是台股持續創新高，帶來財富挹注效果；三是新青安激勵，民眾購屋需求上升。統計顯示，4月新青安房貸占五大銀行新承做房貸比重達39.72％，即新青安已成為房市熱度最關鍵因子。

但新增房貸利率上揚，推高購屋成本，也可能壓抑房市熱度。央行官員認為，升息後利率上升，對民眾承擔利率壓力增加，從央行角度來看，對房市多少確有抑制效果，但升息影響大部分會在4月反應，5月應只有零星遞延反應。