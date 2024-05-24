公股銀：強化新青安貸後管理

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新青安房貸去年8月上路以來，成效頗佳，外界質疑不肖炒房客會利用新青安來炒房。官員強調，青年安心成家貸款上路是朝野共識，不會因被質疑炒房而提前收傘，財政部次長阮清華日前亦在立法院財委會承諾，會加強相關資料勾稽，另公股銀主管表示，將持續強化貸後管理。

官員指出，新青安上路後，實質幫助許多無殼蝸牛擁有自住宅，當初上路也是朝野共識；以整體國銀房貸承作量來看，新青安占比並不大，加上1,000萬元額度限制、首購資格限制，都會增加用新青安炒房的難度，房價上漲因素多，不應由新青安來揹黑鍋。

阮清華日前指出，財政部要求公股行庫在審核房貸時，一定要根據相關授信原則去評估，限制不得有轉租行為，若發現違反，會要求追回相關補貼。新青安房貸由內政部住宅基金補貼利息，租補跟財政部報稅資料，都會青安勾稽在一起，也將進一步加強執行。

公股銀認為，政府若要調整，公股銀會全力配合，目前新青安措施已公布實施到2026年7月底，屆時視房市情形及民眾實際需求，再行檢討，必要時得延長。原先就預計若財政部公布，不延長利息補貼，公股銀的新青安業務就維持到2026年7月底。

現在雖然外界出現疑慮，公股銀承諾全力配合政策，原先出發點是要使民眾房貸負擔有感減輕，吸引自住客群踴躍申貸，無論後續如何調整，都會持續推動新青安，減輕客戶房貸負擔，也鎖定自住、首購族。