緯來電視 重回開發金前十大股東

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開發金控2023年年報及前十大股東出爐，2022年掉出前十大股東的緯來電視，2023年重返前十大，至今年4月16日，開發金前十大股東中，緯來電視持有1.5億股、比重0.89％，居第九大，代表人正是近期宣布為凱基銀行董事的影一製作所執行長暨緯來董事長李鐘培。

辜家二少辜仲瑩擔任法人代表的景匯投資持有1.8億股，股數沒變，比重也維持在1.07％，辜仲瑩持股456.7萬股、比重為0.03％。與他直接相關的還有二家投資公司興文、景冠投資，持有開發金股票依序分別為約4.8億股、4.29億股，持股比分別為2.85％、2.55％。其中，興文、景冠連續二年持股比數沒變，皆居開發金第一、第二大單一股東，這三家公司加上辜仲瑩的持股就已達6.5％，高於日前申報的6.006％。

開發金前十大股東變化較大的是原居前十大股東的國泰永續高股息ETF、元大台灣卓越50ETF，目前皆已退出前十大，取而代之的是ISHARES核心MSCI新興市場ETF投資專戶新進榜、占比0.84％，列第十大股東。

其他股東並沒有太大變化，原本排第四名的台灣銀行今年晉階第三名，持股維持1.7％；新制勞工退休基金從原本第六名晉升至第四名，持股從1.41％拉高至1.65％；挪威央行雖維持第五名，但持股從1.47％降到1.35％。

美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶，從第八名升到第六名，持股由1.24％拉高至1.29％；美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團經理的梵加德新興市場股票指數基金投資專戶維持第七名，持股由1.28％降至1.25％。