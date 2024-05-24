被減薪30％、為期一年 新壽董座魏寶生放棄提行政訴願

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被減薪30％、為期一年，新光人壽董事長魏寶生「認了」，原本其對外宣布要對金管會4月的行政裁罰提出訴願，且經新光人壽董事會通過，但考量5月20日金管會新舊主委已交接，加上訴願要耗費彼此大量人力答辯，魏寶生向新壽董事會建議「緩議」，本周訴願期限將至，即魏寶生放棄提訴願。

魏寶生表示，不想再製造衝突，且前金管會主委黃天牧拍板的裁罰，也不想讓新主委彭金隆困擾，「就當是新光人壽Cost down（節省成本）」。

金管會4月23日以魏寶生未善盡董事長職責、積極建議董事會增資新壽為由，開罰減薪30％、為期一年，魏寶生對此深不以為然，強調自己已在新光金控董事會上積極建言，但金控增資非子公司董事長可決定，其次是保險局如何預判新壽6月資本適足率一定不會達標，此裁罰有「未審先判」意味，因此在諮詢律師意見後，決定要提出行政訴願。

新壽董事會亦有討論通過對金管會提出行政訴願，董事會成員都同意採此行動，最終魏寶生表示，提出行政訴願恐要再耗費大量人力答辯，5月20日新主委上任，若此時雙方要對行政裁罰對辯，也不利監理關係，魏寶生建議「緩議」。

由於提出行政訴願有30天的期限，本周將到期，即此案就「自然」定案，魏寶生在有異議前提下，接受減薪一年的裁罰。

新光人壽去年6月底及12月底資本適足率（RBC）未達法定標準200％，金管會4月24日開罰，以未積極增資、影響財業務健全為由，對新光金控董事長陳淮舟減薪5成、時間一年；對魏寶生減薪3成，也是一年。另新光金被要求二個月內、新壽則是一個月內要提出具體完整的改善計劃，新壽還被限制在改善前不得新增與利關人的授信或交易。

依金管會要求，新壽最晚要在本月24日提出改善計畫。新光金董事會已通過，將以金控現增募資125億元，連同第一季已通過的現增70億元、發行次債55億元，注資新壽共250億元，要拉升RBC。第一季新台幣連貶，股市表現佳，新壽獲利好轉，只要近日股匯市未有大太動盪，6月底RBC拉升有機會。