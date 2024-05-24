高年級俱樂部 一站式體貼長輩

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台灣明年邁入超高齡社會，壽險業有必要提供高齡長者更友善的服務，台灣人壽首創「高年級俱樂部」網站，一站式整合保險服務和高齡商品需求，不僅有國台語影音介紹，讓長輩聽懂保險商品、專有名詞，還有失智檢測問卷、「麻將消消樂」遊戲，快速為高年級生預防、揪出失智風險。網站圖文並茂、字體放大，還有長輩最愛的AI「問候圖產生器」、接地氣的生活理財小撇步，讓銀髮族一「網」打盡，擴大高年級數位社交圈。

「高年級俱樂部」全方位保障高齡族群「知」的權利，台灣人壽也重視「空中關懷」，成立「高齡保戶專人服務團隊」，當高齡保戶辦理保單借款及保單終止契約並給付款項後，即由專人電話聯繫關懷，提醒防詐資訊，避免老本被詐，2023年全年共關懷近3萬高齡保戶。

因應金管會年滿65歲購買保單，保險公司依法需進行錄音規定，台灣人壽開發「高齡錄音AI智能質檢」，業務員與客戶對答內容可即時進行線上驗證、糾錯，幫助每位高齡客戶順利完成錄音，降低23%高齡案件需重新錄音及重覆打擾的機率，上線近一年服務逾2,000件高齡案件，展現有溫度的數位力。

從官網維持無障礙標章AAA等級、全站字體縮放功能的小細節，到客製化專屬服務團隊及高齡網站，台灣人壽完善金融友善服務，「銀」得客戶的心。