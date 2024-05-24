SAP商業AI策略 賦能新利器

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SAP商業AI成功案例

全球知名應用軟體公司SAP，全球執行副總裁、大中華區總裁黃陳宏22日指出「AI是顛覆性的技術，帶來前所未有的挑戰和機會，企業都需要制定商業AI策略」。SAP重新定位為商業AI公司，希望成為AI時代企業最佳賦能夥伴。

SAP長年來投入企業應用軟體市場，尤其是企業資源管理軟體（ERP）。目前全球客戶有45萬，耕耘26個主要行業。面對AI時代的來臨，SAP台灣22日舉辦2024 SAP NOW Taiwan大會，以「商業AI、成就非凡」為主題。

SAP全球執行副總裁、大中華區總裁黃陳宏以「乘雲而上，數據驅動AI力」為題發表演講。他表示「人類已進入AI時代」。SAP做為全球企業應用軟體最大的廠商，當前的目標就是「成為全球第一的企業應用和商業AI公司」。

商業AI是SAP率先提出的新觀念。SAP要善用AI，與企業的業務流程、營運管理深度結合，並充分挖掘、利用企業的數據，並釋放數據的價值和潛能，讓企業更加智慧的做決策，營運更有效率、更具競爭力。

黃陳宏指出，SAP推動商業AI的優勢在於「所有的數據，都是企業真實、準確，並與業務有關的數據」，目前已經有2.7萬家跨產業客戶與SAP展開商業AI的實踐。

SAP將所有全線產品均嵌入商業AI，如雲端ERP、供應鏈管理、人力資本管理、支出管理與商業網絡、客戶關係管理等。底層平台則廣泛與各家大語言模型等AI生態合作夥伴合作，應用層則是透過AI智慧助理Joule提供自然語言輸入。

宣示商業AI為定位後，已有成功案例。例如美國羅氏大藥廠（Roche），利用商業AI，預測研發投資對財務的效益，原本做一個預測要2萬多的數據，需要幾個星期，導入AI之後，只要2小時可跑出結論，準確率還可提升40％。透過商業AI應用，Roche對於未來研發投資的配置調整，有具體助益。

又例如，知名的晶片廠商AMD，供應鏈管理是複雜的，需有14個步驟，這些流程包括需檢查庫存分配、材料是否短缺、完工與否、物流運送。一個訂單的處理至少需花費20分鐘，透過AI的SAP S／4 HANA及SAP BTP平台，再以自然語言Joule問答，1分鐘內可完成14個步驟，效率提升10倍。

針對Miele這樣的零售公司，透過AI工具的管理，亦能對客戶需求提出快速的分析，一位銷售管理員可服務1,500～2,000名客戶。而達美航空（Delta Airlines），其人資長運用AI為員工規畫個人化職涯發展路徑，並精準匹配內部晉升機會，使高績效人才留任率提高至98％。而AI時代對CIO（資訊長）最辛苦，DOHLER德樂則是運用AI來做動態供應鏈的管理體，加速對帳速度，並借助AI來篩選供應商，供應鏈的招標時間省下50％。

透過這些案例，黃陳宏認為，企業不論是生產、營銷、供應鏈管理及策略，都可以充分利用AI。不只是人資長、營運長、財務長需思考如何運用AI，企業領導人、董事會，更應通盤並從整體的角度來考慮如何運用AI，讓企業整個決策過程及生產力，透過AI而得到提升。