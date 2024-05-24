SAP首個ESG暨AI研創中心 7月開幕

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軟體大廠SAP在2023年時宣布進駐高雄亞灣，成立ESG暨AI研創中心，該中心將於2024年7月份開幕。SAP全球執行副總裁暨大中華區總裁黃陳宏透露，這是SAP全球第一個ESG暨AI研創中心。

SAP進軍台灣27年，累積許多知名的企業客戶，像是緯創、英業達、研華、台達電、鴻海、環球晶圓等。

此次決定赴高雄亞灣成立研創中心，一方面看好高雄擁有非常多的扣件公司，有產業群聚效應，另一方面希望提供更多解決方案，培育更多ESG相關人才。

黃陳宏表示，高雄的扣件業者多達900家，台灣扣件產業出口總額有3成是外銷歐盟。歐盟啟動CBAM（歐盟碳邊境調整機制），預計2026年開始每噸要收取100歐元的碳關稅，台灣扣件業者首當其衝。扣件企業針對歐盟不同客戶，需提供不同的CBAM報表，且扣件業多半是中小型企業，員工較缺乏相關的能力和資源。

看好扣件業者相關碳盤查、碳關稅的需求和商機，2023年SAP與金屬中心成立「扣件雲3.0服務」，SAP與合作夥伴共同開發一站式雲端服務方案，無需手工計算，一鍵可以產生CBAM報表。一年來透過SAP協助產生的CBAM報表，已超過1萬份。

展望未來，ESG對全球化企業來說，需應對國際新規則，而SAP提出綠色帳本概念，期望可以幫助企業精確追蹤產品全生命週期的碳排放，確保企業滿足法規要求，推動企業的永續發展。