連接器供應鏈 超前布局全球

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共軍宣布於金馬台周邊軍演，值此敏感時節，傳出美國電動車大廠特斯拉已告知供應商，希望最快明年可以在台灣和中國大陸以外地區生產零件，惟連接器供應鏈多半表示，並未接到相關通知，且強調全球化的布局原本就在進行中。

台海關係陷入緊張，讓地緣政治議題再度浮上檯面，傳出美國電動車大廠特斯拉也加入此時事題，並已告知供應商，希望最快明年可以在台灣和中國大陸以外地區生產零件。

對此，詮欣董事長吳連溪表示，目前未收到相關的通知，就連其他車廠也未傳出有此要求。

雖然客戶並未明確表態，但吳連溪表示，詮欣已著手展開第三地的產線部署，目前相中越南，擬以先租後買的方式進行投資，初期因會將舊有設備先行搬遷過去，估資本支出應不多，僅需200至300萬美元，內部規畫量產期會落在明年。

不單是詮欣，原本就採全球化布局的貿聯-KY亦表示，沒有收到此通知。

事實上為了扭轉地緣政治的風險，貿聯-KY很早就前進墨西哥設廠，前兩年還新設了墨西哥二廠，用以生產車用低壓線束、充電槍、車用高壓線等。

貿聯-KY全球擴廠計畫今年仍在持續進行中，除中國常州新廠今年元月開幕，內含高頻高速研發中心的台南新廠及印尼巴淡島新廠將在2024年第三季前完工。

為化解地緣政治風險，貿聯-KY特別提出「4X4」布局規劃，藉以落實強化全球布局，未來將持續強化北美、歐洲、大中華和東南亞等四大區域的生產據點外，並鎖定新能源運輸（電動車）、數據中心（高效能運算）、工業、高價值電器等四大戰略產業，以為公司營運帶來新綜效。