科科科技AI多媒體 奪日大單

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

科科科技在台掛牌進度

科科科技十年磨一劍，大啖日本數位轉型商機，23日宣布跨產業連奪大單，在日本新推出的「BlendVision AiM」AI多媒體服務，短短一個月，贏得補教產業巨頭Takamiya Gakuen Yoyogi Seminar、客服中心領導品牌Altius Link、數位行銷公司PLAN-B Marketing Partners等客戶使用。

下一步，科科科技劍指零售業、翻轉音樂產業。科科科技協助日本IT音樂服務企業Recochoku，打造音樂發行平台「MUSIC ONE」一站式解決方案，將大力推動日本音樂產業的數位轉型。

隨著科科科技大股東、日本第二大電信商KDDI入股LAWSON，跨足超商事業，希望最大化活用Ponta點數平台，透過分析顧客資料及需求強化服務，也可望使用科科科技AI多媒體服務。在台灣，科科科技與全家便利商店曾合作在門市直播運動賽事。

科科科技集團董事長暨執行長王献堂表示，自2013年起在KDDI引領下，一同進軍日本AI多媒體科技市場，協助日本有線電視台數位轉型、最大OTT平台節省頻寬成本和儲存成本，今年起將進入日本多媒體AI科技布局的翻轉年，希望複製台灣成功商業模式，擴大應用於日本市場，開啟下一波跳躍式成長。

科科科技日本區總經理松橋博人表示，日本75％的企業IT建置皆委外由四大IT經銷商運營，目前科科科技已掌握其中三大，囊括逾40萬家潛在企業客戶資源，加上日本政府積極推動AI技術應用發展與企業數位轉型政策，日本AI科技商機可期。松橋博人強調，科科科技掌握三大關鍵，亦即產品與服務卓越、建立合作夥伴生態系、打造品牌知名度與信譽，成功立足日本。

科科科技近期在日本推出「BlendVision AiM」，包括串流標準化SaaS產品與AI多媒體技術應用軟體服務，在22日～24日參與日本人工智慧最大展會NexTech Week 2024，從大型企業走向一般企業，擴大戰果。

科科科技對於下半年營運表現優於上半年有信心，一方面攜手中華電信、台灣大哥大等電信營運商擴大KKBOX在台音樂串流市占率，快速提升現金流；另方面，運用AI多媒體科技技術，擴大應用於日本市場。