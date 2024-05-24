亞東預拌混凝土 台北雙星採用

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣地震頻繁，在921地震後，台灣的建築耐震設計要求已經提高，但今年的0403花蓮地震和後續的餘震，還是出現部分樓房傾倒或受損情況。

為提高建築安全性，亞泥轉投資的亞東預拌23日宣告重要突破，所生產的高性能混凝土（HPC, High Performance Concrete）能提高建築的耐震性和耐久性，並獲正在興建中的台北雙星大樓經過嚴格檢驗通過，正式簽約採用。

台北雙星是台北市西區門戶計畫軸心的一部分，未來將是台北市第二及第三高樓，設計首重抗震，這次與亞東預拌合作，就是期待能在台灣建築技術上邁向新的里程碑。

宏匯集團是共同投資開發台北雙星的企業，負責全案優質永續建材選購的台北雙星宏匯集團副總經理鄧樑敦指出，亞東預拌提供的高性能混凝土具有低碳且耐久性高之配比，是超高層建築的優選。

台北雙星宏匯集團總經理崔梅蘭指出，如果說鋼筋是建築物的骨骼，混凝土就是建築物的肌肉，骨骼強健、肌肉扎實，建築才能安穩長久。

亞東預拌總經理金崇仁表示，傳統的混凝土容易在澆置過程出現瑕疵，例如樑柱接縫處產生蜂窩或料相分離，導致建物結構耐震能力產生問題。

亞東預拌的高流動混凝土（HFC）、和自充填混凝土（SCC），因為優異的抗析離特性，在澆置時不受多重鋼筋和模板阻隔影響，另外優異的工作性，能像岩漿般流動，達到均勻充填效果，讓高鋼筋用量的建築，發揮100％抗震能力。

金崇仁表示，亞東預拌同時開發水化熱抑制劑，避免因溫差產生裂縫。也進一步生產高抗滲混凝土（HPRC），能夠有效阻擋地下水、鹽害、以及污染物滲入，讓混凝土所包覆的鋼筋不被銹蝕；進而提高耐久性。

大樓的高度，取決於混凝土的強度，亞東預拌和台北雙星這次的合作，一次泵送高度500米，12,000磅抗壓強度及配送120分鐘無坍損，不僅能提高建築的技術及抗震能力，還推動綠色建築發展，讓台灣的摩天大樓在面對自然災害時更加自信，這也符合全球對環境保護和永續發展的期許。