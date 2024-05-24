又合體!大潤發將進駐青埔IKEA

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IKEA青埔店全棟出售回租二～六樓，買家是全聯。全聯董事長林敏雄年初透露，旗下量販通路大潤發將進駐IKEA青埔店一樓至地下一樓，已著手進入工程階段，這也是繼內湖、嘉義之後，大潤發與IKEA合作的第三店。

IKEA青埔旗艦店為母集團怡和集團旗下牛奶國際所開發，2020年牛奶國際向高鐵局取得桃園高鐵特定區1.38公頃50年地上權土地，結合IKEA宜家家居組成經營團隊，投資金額60億元並委託潤弘精密興建，打造總樓地板面積2.1萬坪、營業面積約9,000坪的商場，規模超過台中店，成為全台IKEA最大店，此次採出售再回租模式，據悉與母集團亞洲投資轉型「輕資產」策略有關。

牛奶國際控股所屬的怡和集團，在台灣投資原包括IKEA、頂好與Jasons超市、必勝客、肯德基等代理餐飲零售品牌等，年營業額一度高達350億元，2020年底頂好Wellcome與Jasons超市為台灣家樂福收購之後，IKEA即啟動輕資產策略，2021年承租大潤發內湖2店逾6,200坪賣場，2022年IKEA嘉義城市店就是以不及千坪店中店進駐大潤發。

大潤發總經理陸晏德曾指出，與IKEA的合作，從內湖店延伸到嘉義店，未來還有桃園青埔店，其中內湖店更集結時尚購物科技生活的新型店，業績仍是全台店王；嘉義大潤發則同時結合宜得利、IKEA兩大日歐體系居家通路，三方業績互不衝突，還形成one stop living生活圈，整體業績與客單均大幅成長25％。

近期量販業母集團出手購買量販店不動產頻繁，除全聯為大潤發買資產展店外，台灣家樂福新東家統一集團今年以來就為家樂福積極尋點，2月更出手近25億元買下內湖家樂福土地，同時為家樂福準備台南開新店等，家樂福近年亦積極引進店中店，上周即有中原店重開幕引進親子遊樂園與酒條通等店中店，為24小時營業的中原店添全天服務柴火。