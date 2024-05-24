房市主秀H2登場 北台預售價喊衝

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《住展雜誌》23日最新調查指出，下半年北台灣將有不少重磅級指標建案登場，其中北市東區的璞園新案，開價可望叩關每坪200萬元豪宅線，新北新板特區也有三輝新案看齊每坪百萬元大關，新竹則有竹北高鐵特區的鴻柏新案，推估每坪開價將站上8字頭，房市主秀才要登場。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，據住展雜誌調查，今年北北竹桃都會區已進場銷售新案，每坪開價震撼度並不如去年。台北市今年尚未出現每坪200萬元以上的新案，新北也不再出現每坪開價三位數的個案，新竹也未見8字頭個案，至於桃園，青埔新案雖開價站上7字頭，仍差強人意。

今年台北市已公開新案，最高為民生社區「中工鳴森林苑」每坪均價開在152.5萬元，與去年大安區「Diamond Towers台北之星」的250萬元有不小落差。

新北市方面，去年最高單價為新板特區「勝輝一邸」，突破100萬元，後續揭露也達標；但今年迄今，最高價則為蘆洲「新樸王樣」，均價85萬元。

新竹去年在東區、竹北各有「富宇天雋」、「浩瀚寬郁」開上單價8字頭，然今年迄今最高開價約73萬元，為竹北市縣治一期的「縣府厚居」。

桃園方面，青埔「新大墨」開出平均單坪70萬元，比去年開價最高的桃園車站生活圈「合雄新站」6字頭略勝一籌，惟青埔新案價本就逐步往7字頭走，不算太令市場意外。

陳炳辰指出，今年尚未創價，主要原因是燙金素地珍稀，開發飽和，若走都更危老方向，整合也需一段時間，還加上建商看好後續發展，心態不急，連舊案都惜售緩賣，因此有些新案並非位於一線地段，或產品規畫以首購買盤為主，開價相對也難與精華區域高價宅相提並論。