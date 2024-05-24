台港文華東方連線 頂級中餐上桌

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看好高端中餐市場持續成長，台北文華東方酒店十周年慶推出第二波「星光熠熠」頂級餐飲活動，邀請香港文華東方酒店中菜行政總廚黃永強來台客座，並攜手「雅閣」中餐廳主廚鄭國雄，於5月30、31日的晚餐，及6月1日至2日的午餐和晚餐期間推出雙廚四手聯烹星光饗宴，客人可同享米其林一星「文華廳」和「雅閣」的經典菜色。

八道式套餐內容有黃永強得獎作品「玉鱗魚躍逐金波」與打卡美點「棋逢敵手」，以及鄭國雄手路菜 「極品日本溏心吉品鮑」等，每位11,800元＋10％。

黃永強廚藝資歷近40年，除有中華廚藝學院「大師級中廚師」授證，並曾在「美食之最大賞」中得到「至高榮譽金獎」及「金獎」。2017年任香港怡東酒店「怡東軒」行政主廚時為餐廳摘下米其林一星。2018年重返香港文華東方酒店擔任中菜行政總廚，負責主理「文華廳」與宴會廚房，擅長「粗料細做」，即使不用衿貴食材，也能做出精緻的菜色。同時持續鑽研逐漸失傳的經典粵菜，作品兼容復古與新潮。

「玉鱗魚躍逐金波」是黃永強得到「至高榮譽金獎」的招牌菜，以高湯蒸蛋搭配龍蝦肉及海膽，以及迷你金魚蝦餃與羊肚菌，菜餚形色如小金魚在魚池中暢游，入口香味濃郁，滋味鮮甜。

台北文華東方酒店「雅閣」主廚鄭國雄，廚藝資歷逾25年，師出香港米其林一星、有「廚界少林寺」之稱的「利苑酒家」，並先後在包括香港半島酒店米其林一星「嘉麟樓」在內的新加坡與香港多家知名粵菜食府或頂級餐廳歷練或擔任主廚。練就刀工、火候、炒功，對味道與擺盤細節亦非常講究，其詮釋演繹的「新派粵菜」更為食饕津津樂道。

「極品日本溏心吉品鮑」是鄭國雄的招牌菜，選用日本25頭吉品鮑，與炸出香氣的雞肉、瑤柱、豬肉與清雞湯蒸八小時，再放入清雞湯燜煮二小時，撈出鮑魚後將湯汁勾芡製成醬汁，旁邊搭配脆口清甜的青江菜，鮑魚入口鮮甜彈牙，中間更吃得到鮑魚老饕最在乎的溏心。