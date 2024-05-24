寶輝101Theater South 七期新標竿

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寶輝建設以30年光陰，一步步為台中七期打造，簇擁於歌劇院周圍的國際豪宅聚落，其頂尖國際設計規格，放諸世界之巔也毫不遜色，細數歌劇院寶輝豪宅社區耀眼天際，「寶輝秋紅谷」更以超豪宅之姿，傲視中台灣。

時至今日，身處歌劇院周邊，欲競逐一席之地，已難上加難，近期喧騰七期的寶輝新案「101Theater South」，以市政北二路101號的未來珍貴門牌備受矚目，於歌劇院南向珍稀地段，獨享絕無僅有的綠意莊園，其限量性與收藏性絕對值得擁有，已預見寶輝即將為七期歌劇院聚落，打造前所未有的生活型態。

置身台中七期，名宅高樓林立，人車如潮繁榮盛景，身處大都會核心，該如何擁有生活的悠閒與從容？寶輝建設洞察都會人群對於優雅生活的渴求，在寶輝「101Theater South」即可享受鬱鬱蔥蔥，林蔭漫步，此刻悠閒即奢華，滿眼綠意即風景，自在靜謐實現於這座都會核心的廣闊莊園居所，精心打造出城市中的私人綠洲與完美家園，更獨有一座室內溫水泳池俱樂部，走出寶輝「101Theater South」就是比鄰在旁的國家歌劇院，完美實現都會人群的現代優雅生活方式。

寶輝建設秉持打造歌劇院聚落的國際格局，不只攜手長期合作的各領域國際設計團隊，寶輝「101Theater South」外觀設計更由美國超高層權威，洛杉磯Johnson Fain建築師事務所主持人Scott Johnson親自操刀，耀眼天際的「寶輝秋紅谷」亦是他的代表作。此次特別邀請日本前五大營造的日商大林組攜手合作，在台中實屬首見，以頂尖高規格打造50、70坪標配產品，迎來熱烈迴響。