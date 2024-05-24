大隱青后 打造信義區New Money菁英宅

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想像一下，如果大谷翔平站上台北大巨蛋打擊區，如果美國流行天后泰勒斯在台北大巨蛋登台連唱三場，如果詹皇在台北大巨蛋帶著球飛，專辦演唱會的售票平台業者和擁有球隊金控業者都說「不是不可能」，一場能賣4萬張票的台北大巨蛋，不單是足以代表台灣賽事娛樂產業的最高榮耀，更有望吸引全球觀眾飛來台北「朝聖」，把全場一起體驗歡呼、吶喊的共感經濟發揮到極致。

從賽事娛樂產業火到出圈，引爆金控想入股、全球品牌想買年度贊助、地產業想推案插旗的「大巨蛋經濟學」，地產業者大隱開發創辦人張裕能董事長指出，信義計畫區的台北大巨蛋，將一舉變成世界的大巨蛋，用「全球朝聖，我家樓下的台北日常」來形容台北大巨蛋生活圈新推建案「大隱青后」NEW MONEY買家的想法。

2024年信義區五大殿堂級國際建築地標將陸續登場，包括已運營101、大巨蛋、以雕塑大師羅丹作品開幕－富邦美術館、2024年落成的大巨蛋SOGO city、台北天空塔，將匯聚凱悅飯店集團兩大高端品牌「Park Hyatt Taipei」與「Andaz Taipei」進駐，也因此信義區大巨蛋菁英宅「大隱青后」地段價值，宛如大巨蛋貴賓包廂，這種VIP席次在國外球團主場貴賓室即使一年100萬美金，照樣吸引球迷和企業主瘋搶。

從信義計畫到台北大巨蛋，就像是上東城到麥迪遜廣場花園的精華濃縮版第五大道，對有過國際城市生活經驗的NEW MONEY買主來說，未來全球朝聖，我的信義區日常，區內指標案「大隱青后」落座基隆路一段、松隆路口角地，打造23層SRC地標，規劃19～31坪信義菁英宅，吸引新貴抓緊城市頂尖地段再走升攀上新高峰的機遇進場，搶占市府商圈大巨蛋信義區最自傲的一角。