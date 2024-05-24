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台經社 社長孫智麗 智慧、循環、安全 農業升級邁大步

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台經社 社長孫智麗
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在AI智慧科技、物聯網AIOT的輔助下，讓農業生產能夠即時監控氣候變化、溫濕度、土壤酸鹼值等數據進行因應，不僅能得知目前生產數量與狀況，同時，在產銷端還能將消費市場訊息反饋給生產者，達到有效生產管理或是產銷調節。

在生產過程中，運用自動化減少農事生產者的辛勞，並運用科技精準施用肥料及農藥、節約灌溉用水，減輕對環境衝擊。整體糧食生產系統運用智慧科技來動態監測及精準掌控，輔導農民進行產業轉型升級，這是農業生產上的科技變革。

以循環經濟來看，農業不只聚焦糧食生產與技術開發，在營運模式還有很多創意可以發揮，將農業剩餘物進一步利用，創造新價值。

為邁向2050淨零碳排，農業減少農用化學品（包括農藥與肥料）使用，絕對是安全農業的重要趨勢。聯合國FAO呼籲農用化學品應減半使用，這也呼應在氣候變遷下，採用對環境較為友善的生產方法，減少溫室氣體排放，讓農業部門可以比其他產業先達成淨零碳排的目標。

農用化學品減半使用，不僅可有助減少碳排，也減輕對人體健康不良的影響。不論是為農業永續發展，或是消費者對於食品安全的要求，希望吃到的食物，能夠來自沒有安全疑慮的生產技術。與會的專家學者提到，在農藥的管控上，是否能參考健保制度，規劃強化管制與施用登錄管理等方法；或是在既有管理制度下引用新科技，確保生產時使用最少量的農藥與肥料。

農業補貼政策除了災損救助之外，更應用於輔導農民進行產業轉型與升級時建立農業大數據！

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